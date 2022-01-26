تحذير عاجل من أمراض جلدية شائعة في الشتاء: أحدها خطير جدا

القاهرة - سمر حسين - صحة

برودة الجو هذه الأيام، وموجة الصقيع غير المسبوقة تتسبب في ظهور وزيادة أمراض جلدية شائعة في الشتاء، وهو ما تحدثت عنه بالتفصيل الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية عبر «هن».

أمراض جلدية شائعة في الشتاء

حذرت إيمان سند من أمراض جلدية شائعة في الشتاء، ولكن أهمها وأخطرها هو مرض رينودز، حيث إنه يزداد مع شدة البرودة مثل هذه الأيام، ومن أعراضه الإصابة بالتهابات في الأطراف بشكل عام وخاصة في أصابع اليد والقدم.

التدفئة الجيدة تحميك من أمراض الشتاء

وشرحت استشاري أمراض الجلدية أنه نتيجة لشدة البرودة، يحدث ضيق في الأوعية الدموية الطرفية، وبالتالي قصور في دوران الدم بالأطراف: «كمية الدم اللي واصلة بتكون أقل من المطلوب نتيجة كده بيحصل تورم في الأصابع ويحصل تغيير في لون الايد والرجل الأحمر والأزرق والشاحب وتتبدل الألوان، كل شوية تاخد لون معين».

وفي حال استمر البرد لفترة أطول، تبدأ ظهور حبيبات ملتهبة على الأصابع مع حكة شديدة، وإذا ظلت البرودة بشكل أكبر يمكن أن يحدث ضمور في الأطراف: «الأصابع تأخد شكل مخروطي مثل الجزرة، دول اللي بيعانوا من البرد لفترات طويلة».

نصائح لمن يعانون من التهابات الأطراف في البرد

ونصحت «إيمان» الأشخاص الذين يعانون من التهابات الأطراف بسبب برودة الجو، تدفئة أنفسهم جدا حتى يحدث تدفق في الدم بالأطراف: «وميسبوش رجليهم نازلة لتحت أو قريبة من سطح بارد زي الرخام أو السيراميك»، ولابد من تناول أدوية تعمل على توسيع الأوعية الدموية الطرفية تحت إشراف الطبيب، ويحصلون عليها طوال الشتاء ولا يتوقفون عنها إلا بعد نهاية هذا الفصل.

كما حذرت استشاري أمراض الجلدية من الحبيبات التي تظهر نتيجة التهابات الأطراف والتي ينتج عنها «حك شديد»، وإذا استمر لفترة طويلة ربما يؤدي إلى ظهور قرح.

جفاف الجلد في الشتاء

وسلطت «إيمان» الضوء على مرض جلدي شائع في الشتاء، ناتج عن ازدياد جفاف الطقس الذي يزيد بالتبعية من جفاف الجلد، لأن الجلد يمتص جزءا من الرطوبة الموجودة: «وبيحصل خشونة وتشققات وبالتالي ممكن تطور إلى إنزيمة جفاف يكون معاها إحساس بالحرقة ونزيف من التشققات».

ونصحت استشاري أمراض الجلدية من يعانون من جفاف الجلد باستخدام مرطبات باستمرار والاستحمام أو الوضوء بمياه فاترة ووضع أنواع معينة من زيوت الجل مثل زيت الزيتون أو الفازلين أو الجلسرين: «والبادي لوشن كويس أوي لأنه بيساعد على ترطيب الجسم».

قشرة الشعر

ومن مشكلات الشتاء أيضا ظهور قشرة الشعر، حيث تزداد بشكل واضح وتسبب حكة في فروة الرأس، لذلك يمكن استخدام شامبو ضد القشرة وغسل الشعر على الأقل مرتين في الأسبوع، وفقا لـ«إيمان».

مرضى الصدفية

وأشارت استشاري أمراض الجلدية إلى أن أيضا مرضى الصدفية يزداد مشاكلهم في فصل الشتاء.

مرضى الحساسية

كما يتأثر أيضا من فصل الشتاء مرضى الحساسية عامة بالجلد: « بيبقى بشكل عام عندهم جفاف في الجلد فبيزداد الجفاف والهرش في جسمهم».