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في الشتاء خمس وفي الصيف ثلاث.. اعرفي الأكلات المناسبة لكل موسم

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من الصعب تناول شوربة العدس في الصيف لأنه من الأطعمة التي تعطي الجسم برودته وترطيبه اللازم في الطقس الحار، ولحل هذه الإشكالية يقدم لك موقع هن 5 أكلات تمنح الدفء في فصل الشتاء و3 أكلات لفصل الصيف تمنح البرودة والترطيب، بحسب ما نشر موقع سي بي سي سفرة.

في الشتاء خمس وفي الصيف ثلاث.. الأكلات المناسبة لكل فصل

أكلات الشتاء

شوربة العدس

عدس أصفر

كرفس 

مرقة 

ثوم 

زيت زيتون 

جزر مفروم ناعم 

بصل أخضر مفروم ناعم 

بقدونس مفروم ناعم 

كمون 

كاري 

كزبرة جافة 

زبدة 

طريقة تحضير شوربة العدس

في البداية شوحي الثوم في الزيت على النار.

ضيفي للثوم الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح.

يضاف العدس والمرقة للخليط السابق، مع مقدار من الماء.

يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

ضيفي مكعب زبدة مع البقدونس للخليط.

اضربي العدس بالهاند بلندر، وتقدم الشوربة ساخنة.

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حمص الشام

حمص الشام

كمون 

شطة 

طماطم 

ليمون 

ملح 

فلفل 

طريقة تحضير حمص الشام

انقعي الحمص في ماء عدة ساعات. 

في حلة على النار ضعي الحمص مع الماء والبصل والطماطم، واتركيه ليغلي حتى ينضج الحمص.

قدميه بعد إضافة الملح والفلفل والشطة والليمون.

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السحلب

كوب لبن بودرة  

كوب دقيق رز  

كوب سكر بودرة  

3 ملاعق كبيرة نشا  

جوز هند  

فانيليا  

2 كوب لبن  

ملعقة كبيرة سكر  

جوز هند   

للتقديم فول سوداني   

زبيب   

طريقة تحضير السحلب

يخلط السكر البودرة مع اللبن البودرة ودقيق الأرز والنشا.

يضاف جوز الهند والفانيليا، ويقلب الخليط ويحفظ في برطمان نظيف جاف حتى الاستخدام.

يضاف السحلب إلى اللبن على النار ثم يضاف السكر ويقلب الخليط حتى الغليان.

يصب في أكواب ويضاف للوجه جوز هند وفول سوداني ويمكن إضافة زبيب ويقدم.

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صينية البطاطا الساخنة

4 ثمرات بطاطا مهروسة.

كوب من السكر.

كوب من الكريمة.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

كوب من القشطة البلدي.

طريقة التحضير صينية البطاطا الساخنة

توضع البطاطا في إناء على النار، ثم يضاف إليها القرفة والسكر واخلطيها جيدًا.

تسخن الكريمة ثم يضاف إليها البطاطا.

تدخل الصنية إلى الفرن وقدميها ساخنة.

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الهوت سيدر

تفاح أحمر.   

عصير تفاح.   

قرفة عيدان.

طريقة عمل الهوت سيدر

توضع جميع المقادير في إناء على النار وتترك حتى الغليان.

يترك الهوت سيدر لمدة 10 دقائق على النار.

يوضع في أكواب ويقدم ساخنا.

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أكلات الصيف

مكرونة باردة بالخضروات

مكرونة مقصوصة مسلوقة.

بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة مسلوقة.

بسلة بالجزر.

ذرة.   

زبادي.   

لبن رايب.   

مايونيز.   

سماق.   

زبدة.   

مشروم.   

فلفل أسود.

طريقة تحضير مكرونة بالخضروات

 يشوح المشروم والبسلة بالجزر في الزبدة.

يخلط اللبن الرايب والمايونيز والزبادي والفلفل الأسود والبطاطس والذرة والسماق.

تضاف المكرونة على المكونات السابقة.

تضاف البسلة والمشروم والجزر لجميع المكونات، وتقدم باردة.

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سلطة الخيار

3 ثمرات خيار مقطعة شرائح رفيعة.

ملح.   

2 عود بصل أخضر مفروم.   

2 فص ثوم مقطع شرائح رفيعة.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.   

ملعقة كبيرة ونصف سمسم محمص.   

نصف ملعقة كبيرة شطة مجروشة.   

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

نصف كوب خل أحمر.   

ملعقة صغيرة سكر.   

3 ملاعق كبيرة زيت.   

ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفروم.   

ملعقة كبيرة حبة البركة.

طريقة تحضير سلطة الخيار

يخلط البصل مع الخضرة ثم يضاف الزيت.

يضاف الجنزبيل والثوم والفلفل الحار والشطة المجروشة والسكر.

يضاف الخل الأحمر للخليط، ثم البصل ويقلب الخليط جيدًا.

تحشى السلطة في الخيار ثم تلف على شكل رول، ثم تزين بحبة البركة والسمسم.

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سموثي البطيخ

بطيخ بدون بذر.

سكر.   

فانيليا.   

آيس كريم فانيليا.   

ثلج.   

كريم شانتيه.

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طريقة تحضير سموثي البطيخ 

تخلط كل المكونات في الخلاط ويقدم باردا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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