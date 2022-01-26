«مارينا» تحول لوحاتها لجيبات بألوان المياه: «عندي خط أزياء لرسومات البقع»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على طاولتها المستديرة تجلس الفتاة العشرينية مارينا عازر داخل غرفتها تمارس الرسم على الورق الأبيض، تلك الهواية التي غرسها والدها فيها منذ الصغر، وظلت تجري في عروقها حتى التحاقها بكلية التربية الفنية، تمزج ألوان المياه على الورق الأبيض، قبل أن تتحول تلك الأوراق لتنورات ترتديها الفتيات.

خطوات طويلة ومتسلسلة اتخذتها «مارينا» حتى تصل إلى مشروعها لرسم قطع الأزياء، ففي البداية لم تكن ترسم على الملابس، قبل أن تقرر استخدام موهبتها في الرسم في تحويل الملابس التقليدية للوحات فنية باستخدام ألوان المياه.

خط أزياء بدأ من «كروت المعايدة»

بدأت الفتاة العشرينية تطويع موهبة الرسم من خلال تصميم كروت يمكن استخدامها في الأعياد خاصة شهر رمضان الفضيل، قبل أن تقرر تصميم أول جيبة من الألوان: «وأنا بنزل ببيع الكروت قولت أعمل جيبة هرسمها بألوان المياه وأطبعها، هتجذب الناس وأنا بسوق»

‏فكرة «مارينا» عرفت طريقها إلى النجاح وكانت سببا في إطلاق خط ازياء لها: «بنات كتير جدا سألتني عنها، ومن هنا قررت أعمل خط أزياء خاص بيا، من الملابس المرسوم عليها».

أنقل رسوماتي على الورق إلى الملابس

كميات هائلة من الأقمشة البيضاء اختارت «مارينا» خامتها بعناية، وحرصت على تصميمها في البداية، قبل أن تبدأ بتلوينهم والرسم عليهما: «برسم الأول على الورق الشكل اللي عاوزاه، بحاول بالألوان أعمل البقع بأكتر من لون، وبعد كدة بطبع الرسمة دي على الهدوم».

خط إنتاج يدوي لـ«مارينا»

نموذج جديد وموضة مختلفة ابتكرتها مارينا عازر، بعدما تطور الأمر لإنتاج خط أزياء خاص بتلك الملابس الملونة بألوان المياه للفتيات: «بعمل جيبات قصيرة وطويلة للمحجبات، وشميزات وكله عليه إقبال، لأن الشكل مختلف والألوان ثابتة ومبتروحش».