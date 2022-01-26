لايف ستايل

«مارينا» تحول لوحاتها لجيبات بألوان المياه: «عندي خط أزياء لرسومات البقع»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مارينا عازر

على طاولتها المستديرة تجلس الفتاة العشرينية مارينا عازر داخل غرفتها تمارس الرسم على الورق الأبيض، تلك الهواية التي غرسها والدها فيها منذ الصغر، وظلت تجري في عروقها حتى التحاقها بكلية التربية الفنية، تمزج ألوان المياه على الورق الأبيض، قبل أن تتحول تلك الأوراق لتنورات ترتديها الفتيات.

خطوات طويلة ومتسلسلة اتخذتها «مارينا» حتى تصل إلى مشروعها لرسم قطع الأزياء، ففي البداية لم تكن ترسم على الملابس، قبل أن تقرر استخدام موهبتها في الرسم في تحويل الملابس التقليدية للوحات فنية باستخدام ألوان المياه.

b93b9d7f69.jpg

9b8c609c01.jpg

خط أزياء بدأ من «كروت المعايدة»

 بدأت الفتاة العشرينية تطويع موهبة الرسم من خلال تصميم كروت يمكن استخدامها في الأعياد خاصة شهر رمضان الفضيل، قبل أن تقرر تصميم أول جيبة من الألوان: «وأنا بنزل ببيع الكروت قولت أعمل جيبة هرسمها بألوان المياه وأطبعها، هتجذب الناس وأنا بسوق»

 ‏فكرة «مارينا» عرفت طريقها إلى النجاح وكانت سببا في إطلاق خط ازياء لها: «بنات كتير جدا سألتني عنها، ومن هنا قررت أعمل خط أزياء خاص بيا، من الملابس المرسوم عليها».

655f7a92d3.jpg

fae7de8551.jpg

أنقل رسوماتي على الورق إلى الملابس

كميات هائلة من الأقمشة البيضاء اختارت «مارينا» خامتها بعناية، وحرصت على تصميمها في البداية، قبل أن تبدأ بتلوينهم والرسم عليهما: «برسم الأول على الورق الشكل اللي عاوزاه، بحاول بالألوان أعمل البقع بأكتر من لون، وبعد كدة بطبع الرسمة دي على الهدوم».

4e099fb662.jpg

خط إنتاج يدوي لـ«مارينا» 

نموذج جديد وموضة مختلفة ابتكرتها مارينا عازر، بعدما تطور الأمر لإنتاج خط أزياء خاص بتلك الملابس الملونة بألوان المياه للفتيات: «بعمل جيبات قصيرة وطويلة للمحجبات، وشميزات وكله عليه إقبال، لأن الشكل مختلف والألوان ثابتة ومبتروحش».

f1384a8696.jpg

41f0fc54dc.jpg

d3de6ea8bd.jpg

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا