قميص أبيض وبدلة بترولية.. قطع ملابس أساسية احرص على اقتنائها «تناسب كل الفصول»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

هناك العديد من قطع الملابس التي تعطي للرجل المظهر الجيد وتحسن من إطلالته، ولكن هناك بعض القطع الأساسية التي لا غني عنها، لابد من تواجدها في خزانتك، لذا يقدم «هن» لك قائمة بأهم القطع الأساسية لضمان ظهورك بكامل أناقتك في جميع الأوقات وفق موقع esquire.

أهم القطع الأساسية في دولاب كل رجل

القميص الأبيض

يعد العنصر الأكثر تنوعا في خزانة ملابسك، حيث يمكن ارتداؤه مع أي بدلة لإطلالة عادية، ولإطلالة غير رسمية يمكنك ارتداؤه تحت كنزة برقبة دائرية، لذلك لابد أن تختار قميصا من القطن السميك الناعم.

قميص أزرق

هو عنصر أساسي في يوم العمل، يمكن ارتداؤه مع بدلة باللون البيج أو الرمادي أو الأزرق الداكن، وربطة عنق باللون الأزرق الداكن.

بنطلون «تشينو» كحلي

هو بديل جيد للجينز وإذا كنت لا ترغب في ارتداء بنطلون بدلة، هو مثالي للصيف أو الشتاء، يمكنك التنويع في طرق ارتدائه كثيرا.

بدلة زرقاء بتروليّة

إذا كانت طبيعة عملك تستدعي ارتداء بدلة، أو لم تكن كذلك فيجب أن تمتلك بدلة، ويعد خيار اللون الأزرق البترولي بداية رائعا.

جاكيت دينم

قطعة أساسية عملية وسريعة التنسيق، حيث يمكن ارتداؤها بأكثر من طريقة، فمثلا يمكن أن ترتدي جاكيت دينم وتحته سترة باللون الكحلي، أو ترتدي قميصا أو حتى «تيشيرت» بسيط، ويمكن أن ترتديه مع بنطلون جينز بلون مختلف.

بوت «تشيلسي» شمواه بني

أحذية تشيلسي الأنيقة وسهلة الارتداء، تعطيك مظهرا أكثر أناقة مع الجينز، فهي ضرورية على مدار السنة والأفضل من ذلك أنها لا تحتوي على الأربطة.

الحذاء الأبيض

هو قطعة أساسية في كل دولاب، لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك لأنه يمكنك تنسيقه مع أي شيء تقريبا، فقط تأكد من بقائه أبيض ناصعا.

«تي شيرت» أبيض عالي الجودة

هذا سوف يتناسب مع كل شيء لديك، فقط تأكد من الاستثمار في واحد من القطن عالي الجودة.

«تي شيرت» كحلي عالي الجودة

في بعض الأحيان تحتاج إلى تغيير بعيدا عن اللون الأبيض، وسيبدو اللون الأزرق هذا أنيقا تحت سترة بلون محايد.

«ترانش كوت» باللون البيج

المعطف الواقي من المطر مزدوج الصدر سوف يحميك من المطر ويظهرك بمظهر حاد وأنيق عند ارتدائه فوق بدلة، أو تنسيقه مع «التي شيرت» والجينز.

البنطلون الجينز باللون الأزرق

هو قطعة أساسية لكل رجل، مهما كان عمره أو أسلوب حياته، واللون الأزرق الغامق هو الأشهر والأكثر مرونة في التنسيق، اختر التصميم الذي يناسبك ويناسب شكل جسمك، سواء كان ضيقا عند أسفل الرجل أو واسعا أو مستقيما.