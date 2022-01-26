الامارات | ماليزيا..انهارت الارض وابتلعت السيارات "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا..انهارت الارض وابتلعت السيارات "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانهيار أرضي ألحق خسائر كبيرة في السيارات والممتلكات.

ويظهر المقطع لحظة حدوث الانهيار الذي تسبب بسقوط عدد من السيارات التي كانت تقف في المكان في الحفرة.

وابتلعت الحفرة السيارات وسط ذهول الحاضرين في مكان الحادث.

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