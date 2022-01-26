"بيتنمروا عليك في العمل؟".. أعرف الأسباب وطرق المواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتعرض بعض الموظفون للتنمر من قبل زملائهم ورؤسائهم في العمل، ما يجعلهم يتوقفون عن العمل، وفيما يلي 5 أسباب لحدوث ذلك، وفقا لموقع "timesofindia".

1. ماهر في عملك:

يأتي التنمر من شخص معقد عندما يكون أداء الآخر جيدًا، وإذا كنت تجذب الانتباه من رئيسك في العمل، فسيحاول التنمر عليك.

2. مشهور:

في بعض الأحيان حتى لو كنت جميلًا ولطيفًا ومتميزا في مجال عملك، فهم يحاولون التنمر عليك ويسخرون منك بسبب شعبيتك، لذا من العبث التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص.

3. شخص طيب:

إذا كنت شخصًا طيبا فإن بعض الأشخاص الحقودين يحبون التنمر عليك، بالإضافة إلى إنهم يشعرون بأنك غبي لذا سيبذلون قصارى جهدهم ليستفزونك.

4. ضعيف:

غالبًا ما يكون العديد من الأشخاص ذوي الشخصية الضعيفة معرضين للخطر، لذا فهم أهداف سهلة بالنسبة لغيرهم.

5. يعرفون أنك في حاجة لهذا العمل:

إذا علم أحد رؤسائك أنك في حاجة ماسة لهذه الوظيفة فسوف يتنمرون عليك.

كيفية مواجهة التنمر في العمل، وفق ما أوضح موقع "themuse".

1. التقدم بشكوى لرئيسك في العمل:

إذا كنت في اجتماع للموظفين وحدث التنمر عليك، فيجب الذهاب إلى رئيسك في العمل والتقدم بشكوى له، وحاول تقديم أكبر قدر من التفاصيل.

2. اعتني بنفسك خارج العمل:

يؤدي التنمر إلى خسائر فادحة عليك في عملك وخارجه، ولكن للتخفيف من شعورك بالتنمر يمكنك ممارسة اليوجا أو أي من تلك الأشياء التي تجعلك سعيدًا وأيضا قضاء وقتًا مع أصدقائك وعائلتك يساعدك في الحصول على الدعم.

3. تحدث إلى مديرك أو شخص آخر إذا كان رئيسك هو المتنمر:

إذا كنت بذلت بعض المحاولات للتعامل مع الموقف ولم تصل إلى أي حل فيجب التحدث إلى مديرك، ولكن إذا كانت المشكلة مع مديرك فمن الأفضل التحدث إلى شخص أخر أعلى منه في المنصب.

4. ابحث عن وظيفة جديدة:

الحقيقة هي أن معظم حالات التنمر تنتهي بترك وظيفتهم، نظرا لأنهم يعانون كثيرًا من ضغوطات الإساءة والتنمر.