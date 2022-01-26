6 طرق مختلفة تجعل شعرك ينمو في وقت قياسي.. ضيفي الملح لـ «الشامبو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحلم الفتيات بشعر طويل وصحي، ولكن عملية نمو الشعر ليست سهلة وفي بعض الأحيان تكون محبطة، حيث تعتقد بعض الفتيات بأنها تفعل كل شيء بشكل صحيح لكن دون جدوى، لذا يقدم لك «هن» بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتباعها للحصول على شعر طويل وفق موقع Brightside.

طرق مختلفة تجعل شعرك أطول

ضيفي الملح إلى «الشامبو»

الحفاظ على صحة فروة رأسك إحدى أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحصول على شعر صحي، ويعد خلط ملح «إبسوم» مع الشامبو طريقة سهلة لمضاعفة حجم شعرك ومساعدة فروة رأسك على البقاء خالية من الزيوت لأطول فترة، حيث يستخدم ملح «إبسوم» على نطاق واسع في العناية بالشعر، وذلك لأنه غني بالمغنيسيوم، فيعمل على تقوية فروة رأسك وشعرك.

ارتدي قبعة

وعلى الرغم من أن فيتامين (د) مهم لصحتك العامة، إلا أن التعرض كثيرا للشمس يمكن أن يضر بشعرك ويؤثر على بنيته ويضعف أصباغه وبروتيناته، لذا لابد من وضع واق من الشمس على شعرك للحد من أضرارها، وارتداء قبعة يعتبر حل مناسب أيضا لأنه سيحمي بشرتك وشعرك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالتالي يساعد خصلات شعرك على النمو بشكل أسرع.

جففي شعرك في الهواء

استخدام مجفف الشعر كثيرا يمكن أن يضعف خصلات الشعر ويجعلها عرضه أكثر للتكسر، بالإضافة إلى أنه يتسبب في فقدان الكثير من رطوبة الشعر فيصبح جافا ويتكسر بسهولة، لذا من الأفضل التوقف عن استخدام أدوات تصفيف الشعر.

تخلصي من غطاء وسادة القطن

استبدال وساداتك القطنية بأخرى حريرية تحسن من جودة الشعر بشكل عام وتساعده على النمو بشكل أسرع، حيث تمتص ألياف القطن زيوت شعرك الطبيعية فتجعله جاف، بينما الحرير أكثر نعومة ويسمح لشعرك بالانزلاق بسهوله من فوقه أثناء النوم، مما يساعد على تقليل «الهيشان» وتقصف الأطراف.

جربي طريقة الانعكاس

قد تبدو غريبة ولكنها تتيح لك هذه الطريقة زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس عن طريق تعليق رأسك رأسا على عقب، مما قد يحفز نمو الشعر، يعتقد الكثير من الأشخاص الذين استخدموا هذه الطريقة أنها ساعدتهم على نمو شعرهم بشكل أسرع.

مشطي شعرك قبل النوم

قضاء بضع دقائق قبل النوم في تمشيط شعرك بالفرشاة يمكن أن يفيده بشكل كبير، حيث يسمح ذلك بتوزيع زيوت فروة رأسك على شعرك والحفاظ على ترطيبه بشكل طبيعي.