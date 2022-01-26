طريقة تحضير مشروب شوكولاتة بالكراميل لمواجهة «العاصفة هبة».. دفي نفسك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشهد البلاد اليوم موجة صقيع وثلوج غير مسبوقة وفقا لتحذيرات عديدة أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بسبب تأثرها بالمنخفض الجوي القطبي المعروف باسم العاصفة «هبة»، حيث ناشدت الهيئة المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة، لذلك ينصح الجميع بتناول المشروبات والأطعمة الشتوية لتدفئة الجسم.

ونقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لمشروب شوكولاته بالكراميل والكريمة للتدفئة حسب الشيف عمر إسماعيل، ببرنامجه «نأنأة»، المعروض عبر شاشة قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مشروب الشوكولاتة بصوص الكراميل والكريمة

كوب لبن ونصف

نصف كوب صوص كراميل

ربع كوب كريمة خفق سائلة

3 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

2 ملعقة كبيرة ماء مغلي

نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

طريقة تحضير مشروب الشوكولاتة بصوص الكراميل والكريمة

- على نار متوسطة، يوضع الماء المغلي والكاكاو والسكر والملح، ويخلط جيدًا.

- يضاف اللبن والكريمة، ويترك الخليط حتى يغلي مع التقليب المستمر.

- يرفع المشروب من على النار ثم تضاف الفانيليا، وتقلب جيدًا.

- يوضع صوص الكراميل في أكواب التقديم، ثم يضاف المشروب.

- ويقدم ساخنا.

طريقة عمل حمص الشام

ويمكن عمل أيضا حمص الشام للتدفئة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي كما يلي

مكونات حمص الشام

نصف كيلو حمص الشام.

4 ثمرات بصل متوسطة الحجم.

نصف كيلو طماطم.

5 فصوص ثوم.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة شطة (حسب الرغبة).

طريقة تحضير حمص الشام

- يغسل حمص الشام، وينقع في وعاء من الماء، ثم يترك لمدة 6 ساعات أو ليلة كاملة، وبعد ذلك يغير ماء النقع من فترة لأخرى، بمياه نظيفة، خلال ساعات النقع، لتزول مرارة الحمص.

- وفي اليوم التالي يوضع كمية مناسبة من الماء، داخل وعاء، ويضاف الحمص إليه ويترك على النار حتى يغلي.

- يفرم البصل والثوم جيدًا ثم يضاف إلى الحمص، أثناء فترة التسوية على النار.

- بعدما يغلي، تخفض النار ويترك الحمص على النار حتى ينضج.

- تضاف الطماطم المفرومة.

- تضاف رشة ملح ورشة سكر ورشة بابريكا ورشة كمون، وتقلب جميع المكونات معًا.