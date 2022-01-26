طبيب يقدم نصائح لراغبي السفر من أجل جراحة تبييض الأسنان: السعر ليس المعيار الوحيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الأسنان من المظاهر الجمالية التي تحرص العديد من النساء على العناية بها بشكل خاص، ودفع مبالغ مالية كبيرة لتجميلها وتبييضها وإصلاح ما بها من مشكلات، وعلى هذا النحو، حذر أحد الأطباء من عمليات تبييض الأسنان التي يتم السفر من أجلها إلى الخارج ودفع الآلاف بها.

تحذيرات طبيب الأسنان من عمليات التبييض

وأوضح الدكتور البريطاني الذي يدعى «هونار شاكر»، ويعمل في إحدى الشركات الرائدة بمجال طب الأسنان في المملكة المتحدة، أن هناك عددا من المخاطر قد تواجهها النساء أو أي شخص يرغب في السفر لأي دولة بالعالم لإجراء تبييض لأسنانه نظرًا لانخفاض تكاليف الجراحة، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وقال «شاكر» إن البعض قد يتعرضون لنتائج عكسية، مع سلسلة من المخاطر التي قد تترك المرضى يعانون من مشكلات صحية فيما بعد، وذلك بسبب أنه لا يتعين على العديد من العيادات في الخارج أن تفي بنفس معايير النظافة والتدريب.

ضوابط يجب مراعتها قبل إجراء تبييض الأسنان

كما أنه يمكن أن يكون هناك أيضًا نقص في الرعاية اللاحقة الملائمة، والضبط الدقيق وهو أمر حيوي لجراحات الأسنان الكبرى، لذلك قد لا يحصل الشخص على النتائج التي يرغب بها، والنتيجة قد لا تستمر طويلا كما هو متوقع.

وقال الدكتور البريطاني إنه من المهم لأي شخص يرغب في القيام بالأمر، مراعاة جميع العوامل عند اختيار مكان العلاج وليس التركيز أو البحث عن السعر فقط.

وتابع: «قد يشعر بعض الناس أن تكلفة إجراء جراحة الأسنان في موطنهم مرتفعة للغاية وبالتالي يبحثون عن خيارات أرخص في دول أخرى، ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون السعر هو الاعتبار الوحيد عندما يتعلق الأمر بصحتك».