الإفتاء تكشف حكم إزالة شعر الجسم للنساء «حتى تتزين لزوجها»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تتساءل الكثير من النساء عن حكم إزالة شعر الجسد بغرض النظافة، وفي هذه المسألة ورد سؤال إلى قناة دار الإفتاء المصرية على موقع «يوتيوب»، عن حكم إزالة شعر الجسد بغرض النظافة، أو شيء يزعج الزوج أو يجعله يضيق من زوجته، وهو ما تم الرد عليه.

على المرأة أن تتجمل لزوجها

وجاء الرد من دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، كالتالي: «طبعا ده واجب، النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تتجمل الزوجة لزوجها وتتزين الزوجة لزوجها».

وأضافت الدار: «بل أن السيدة عائشة تقول لسيدة عن التجمل للزوج (لو استطعتي أن تخلعي مقلتيك وتبدليها بخير منها فافعلي إرضاء لزوجك)، فكل شيء فيها تجمل للزوج افعليها».

حكم إزالة الشعر بالليزر

وسبق أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن سؤال حكم إزالة الشعر ببعض الوسائل الحديثة بأنه جائز، وأن ما ورد بالحديث من تعيين الطريقة التي يتم إزالة الشعر بها ليست مقصودة في ذاتها، ولكن هي وسيلة ذُكرت للشائع، أو كمثال للطريقة، وعلى أقصى تقدير يكون المذكور أفضل من غيره، لا أن غيره غير جائز.

وأضافت أن أنه لا بأس من إزالة الشعر بأي طريقة مباحة غير ضارة حتى إذا كانت الإزالة فيها دائمة، ولكن بشرط مراعاة الجنس عند فعل ذلك، أي يفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.