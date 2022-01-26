الامارات | وفاة الكاتب والصحفي المصري ياسر رزق

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب والصحفي المصري ياسر رزق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي قبل قليل الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وعضو مجلس أمناء مؤسسة القاهرة 24، عن عمر يناهز 50 عامًا.

وأعلن الكاتب الصحفي في جريدة أخبار اليوم، جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة».

وقبل أيام من الشهر الجاري، شهد الكاتب الصحافي الراحل فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص، بالمسرح الصغير بالأوبرا المصرية.

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