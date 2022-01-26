تعرف على إتيكيت التبرع بالملابس.. «اغسليها الأول»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يُعتبر التبرع بالملابس من أكثر الأعمال الخيرية المفضلة، إذ تدخل السرور إلى قلوب مستقبليها، خاصًة إذا كانت ملابس جديدة، ولكن من المحتمل أن تتواجد الكثير من الملابس في خزانة كل شخص لا يحتاجها، وبإمكانك أن تجعلها الزي القريب لقلب شخص آخر.

إتيكيت التبرع بالملابس

ويقدم موقع «the spruce»، نصائح يلزم اتباعها قبل التبرع بملابس قديمة في خزانتك فيما يلي:

- احرصي على تنظيف قطع القماش والملابس قبل التبرع بها، والتخلص من البقع التي يمكن أن تتواجد في الملابس القديمة، مع تجنب استخدام الروائح التي من الممكن أن تسبب حساسية للمستلمين للملابس.

- افحصي القطع جيدًا حتى تتأكدي من عدم وجود تمزقات، بقع، أو أزرار غير موجودة، إذ يلزم إصلاح ذلك قبل التبرع بها.

- الملاءات والأقمشة التي لا يمكن التخلص من البقع بها، يمكنك تقديمها إلى ملاجيء الحيوانات التي تستطيع استخدامها.

- افحصي الجيوب جيدًا، حتى لا تفقدي أحد الأشياء الثمينة الخاصة بك.

- احرصي على تقديم الأحذية نظيفة، وعلى هيئة أزواج.

- إذا كنت في منطقة قريبة من دار ايواء، يلزم عليك الاتصال بهم قبل الذهاب بالملابس.

- احرصي على تقديم الملابس للجمعيات الخيرية الصغيرة، التي لا يقدم لها إلا القليل من التبرعات.

- إذا كنت تمتلكين كمية كبيرة من ملابس الأطفال، والكبار أيضًا التي ترغبين بالتبرع بهم، يمكنك فصل النوعين ووضع لاصقة على كل منهم، وبذلك ستساعدين المتطوعين على توفير التبرعات للمستلمين بسرعة أكبر.

- احرصي على عدم التفاخر بما قدمتيه، ولكن يمكنك التحدث إلى الأصدقاء والأقرباء، لتشجيعهم على فرز ملابسهم وتقديمها لمن يحتاجها.

- تجنبي تقديم ملابس السواريه والسهرات، حيث لا تعتبر ملائمة لجميع الأشخاص، ولكن في حالة معرفتك الشخصية بإحدى الأسر يمكنك تقديم ملابس السهرات خاصًة إذا كان لديهم فتيات.

- رتبي الملابس، وضعيها في حقيبة بشكل منظم.