الشيف ياسمين مرسي تقدم طريقة عمل سلطة المانجو.. «طعمها مختلف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحاول كل يوم ست البيت الابتكار داخل مطبخها لعمل أشهى الأكلات والأصناف، ولا يشترط التجديد في الأكلات فقط بل في أنواع مختلفة من السلطات.

نستعرض طريقة عمل نوع سلطة جديد، سلطة المانجو، على طريقة الشيف ياسمين مرسي، كما قدمتها لـ «هن».

طريقة عمل سلطة المانجو

المكونات

نصف مانجو حوالى 100 سعر حراري.

كوب متوسط من الرمان حوالى 50 سعر حراري.

كيوى (ثمرة ) حوالى 30 سعر حراري.

تفاح(ثمرة ) حوالى 60 سعر حراري.

سبانخ بدون سعرات.

كاجو حوالى 45 سعر حراري.

الدريسينج

ليمون.

ملح.

فلفل.

خل بلسمك بدون سعرات.

فوائد سلطة المانجو

عبارة عن قيمة غذائية متكاملة وصحية وغنية بكل الفيتامينات.

وتعمل العناصر الموجودة داخلها على:

- الوقاية من السرطان

يحتوى السبانخ على مضادات قوية للأكسدة.

- دعم جهاز المناعة

من الفوائد الأخرى للسبانخ تقوية جهاز المناعة مما يساعد على محاربة الالتهابات والعدوى.

- تنظيم ضغط الدم

يساعد السبانخ على تنظيم ضغط الدم، إذا يحتوى على كميات جيدة من البوتاسيوم والذي بدوره ينظم مستويات الصوديوم.

- تعزيز صحة القلب

يعمل الكاجو على تحسين صحة القلب.

- تعزيز الصحة الفموية

يساعد الكاجو في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان ضد الالتهابات البكتيرية.

خسارة الوزن

على الرغم من محتوى الكاجو العالي نسبيا بالسعرات الحرارية إلا أنه يساعد في فقدان الوزن وذلك إذا تم تناوله ضمن نظام غذائي، بالإضافة إلى العديد من الفوائد المختلفة للرمان منها مضاد للالتهابات، مفيد للقلب ويخفض مستوى الكولسترول.