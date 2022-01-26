كانت بيضا وبقت خضرا شبه «شريك».. فتاة تحاول تغيير لونها بــ skin care

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبحت الفتيات مهووسات بكل ما هو جديد في عالم العناية الشخصية ويسعين خلف كل ما هو جديد، وهو ما فعلته ديفون بيركت والتي حاولت تجربة منتجات العناية بالبشرة لتحصل على درجة أغمق من بشرتها بعدما تعرضت لمرات متتالية من التنمر بسبب شحوب لون بشرتها كونها فاتحة للغاية، ولكنها تحولت للون الأخضر، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ديفون تصبح خضراء البشرة وتشبه shrek

كشفت عاملة دعم الصحة العقلية كيف تحولت من بشرة شاحبة إلى بشرة شخصية شريك الكارتونية الشهيرة عندما تحولت بشرتها إلى اللون الأخضر بعد استخدام كريم التان (تغميق) مزيف غامق.

قررت الفتاة ديفون بيركيت، البالغة من العمر 25 عامًا، أن تدلل نفسها بجلسة عناية بـ البشرة في المنزل من خلال وضع بعض السمرة المزيفة لمنح بشرتها الشاحبة توهجًا ذهبيًا.

ديفون قالت إنها كانت تبدو شاحبة مثل الشبح فقررت أن تضع طبقة واحدة كريم تغميق البشرة وجلست لمشاهدة فيلم وثائقي عن جريمة قتل، ولكن بعد ساعتين نظرت ديفون إلى أسفل ولاحظت أن قدميها أصبحتا بالون الأخضر، وقفزت، منزعجة، لتنظر في المرآة.

رد فعل ديفون على لونها الأخضر

شعرت ديفون بالرعب عندما اكتشفت أن وجهها ويديها وذراعيها ورجليها وقدميها كانت بلون أخضر غامق، ما جعل أصدقاءها يضحكون ويقارنونها بشريك عندما اتصلت بهم بالفيديو.

بعد أن ضحك عليها أصدقاؤها، قفزت للاستحمام وغمرت نفسها بالماء، وترك الكريم لها سمرة طبيعية إلى حد ما على الرغم أنها تعترف بأنه لا يزال هناك مسحة من اللون الأخضر، وظلت لمدة 20 دقيقة في الحمام لتزيل عنها الكريم واللون الأخضر الغريب.

وقالت ديفون عن هذا الموقف الغريب، «كنت سأخرج في اليوم التالي مع الأصدقاء وأردت أن أبدو بلون لطيف ولكن بدلاً من ذلك انتهى بي الأمر باللون الأخضر»، ورغم أن تلك ليست المرة الأولى لديفون فقد اعتادت وضع كريم السمار إلا أنها لأول مرة تتحول للون الأخضر.