طبيبة تقدم نصائح الحفاظ على البشرة في فصل الشتاء.. «وداعا للجفاف»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يأتي فصل الشتاء كل عام بالهواء الجاف، والتّغيّر الشّديد في درجات الحرارة ويتسبّب في تغييرات لجلد الوجه والجسم مثل جفاف البشرة، وتقشّرها، وتشقّقها، وتزداد المشاكل لأصحاب البشرة الجافة وخاصة من يعانون من مرض الإكزيما والصدفية، وهي حالات من التهاب البشرة المزمنة التي تحتاج إلي عناية وترطيب مستمر.

نصائح العناية بالبشرة في فصل الشتاء

قدمت الدكتورة باسنت مرسي سيد، أخصائية الجلدية والتجميل، مجموعة من النصائح للفتيات للعناية بالبشرة في فصل الشتاء للحفاظ على نعومتها منها كما ذكرتها لـ هن.

- شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب البشرة.

- الترطيب الخارجي للبشرة بالمرطبات المناسبة طوال اليوم، لمواجهة الهواء الجاف والتّغيّر في درجات الحرارة داخل وخارج المنزل.

- استخدام المرطب المناسب لكل نوع بشرة واختلاف مرطب الوجه عن مرطبات اليدين والقدمين حيث يحتوي على مواد أقوى للترطيب مثل اليوريا.

- الحرص على استخدام واقي الشمس المناسب لأن ما زالت الأشعة الشمسية الضارة موجودة في فصل الشتاء.

- يمكن تغيير الغسول الخاص بالبشرة خاصة إذا كان الاستخدام لمواد مقشرة مثل الساليسيلك اسيد.

- الاستمرار في علاج حب الشباب بالمقشرات المناسبة مع تعديل الخطة العلاجية مع الطبيب في حالة الجفاف الشديد في الشتاء عند غسل اليدين عدة مرات يوميا يفضل استخدام الماء البارد، والاستحمام بالماء الفاتر؛ لأنّ التّعرض للماء الساخن والهواء الجاف، يسبّبان الحكّة وتقشّر البشرة.

- يجب البعد عن استخدام المنظفات القوية وكثرة استخدام المواد المطهرة والترطيب ضروري بعدهم في حالة ضرورة استخدامهم.

- مع برودة جو فصل الشتاء يقبل العديد علي المشروبات الساخنة للتدفئة ومنها القهوة بصفة خاصة وينصح بالتقليل من شرب الكافيين، حيث تؤدي إلى جفاف البشرة، وتجعلها تبدو متعبةً، لذلك عند شرب كميّة من القهوة أو الشاي يجب شرب كميّة مماثلة من الماء.

- الاهتمام بالنّظام الغذائي، من خلال تناول الخضروات، التي تحتوي على مضادّات الأكسدة والكاروتينات، مثل الجزر، والطّماطم، لحماية البشرة من التّجاعيد، وتحافظ على صحّة البشرة لأن الجفاف الشديد يؤدي الي ظهور التجاعيد.