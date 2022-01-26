مي سليم عن حياتها مع «السينجل مازر»: بحاول أكون أم مثالية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة مي سليم عن حياتها كـ«سينجل مازر» وموازنة ذلك مع العمل في الفن بمساعدة من شقيقاتها، قائلة: «في الحكاية دي ربنا يخلي أمي وميس ودانا، ودانا خصوصا، أكتر واحدة بتقدر تتعامل مع لي لي».

مي سليم: كنت طفلة شقية

وأضافت «سليم» خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن الصفات التي تشاركها ابنتها «لي لي» تتمثل في الشقاوة وعدم حب المذاكرة وكثرة الكلام والطيبة، «أنا كنت شقية جدا وأنا صغيرة، ورغاية ومش بحب المذاكرة، وحنينة جدا».

وتابعت: «الأوقات اللي مش ببقى فيها عندي شغل بنام الساعة 10 وبصحى الساعة 8 مع لي لي، ولو عندها مدرسة بنزلها وأنا اللي بلبسها واللي بستنى واللي بعمل كل حاجة، أنا اللي لازم أتأكد وهي مش بتردى إلا أنا».

وكشفت عن مدى صعوبة الدراسة أونلاين، قائلة: «الوضع ميحتملش انهم يرجعوا المدرسة بسبب كورونا، بس موضوع صعب جدا، لازم تركز وأقعد جنبها عشان ممكن تلعب في حاجة، ومش بتسمع الكلام، لما بقعد جنبها بيبقى شعري منكوش لغاية فوق والودان طالعة، ببقى واحدة تانية خالص، بحاول أكون أم مثالية».

مداخلة من ابنة مي سليم

من جانبها تحدثت «لي لي» خلال اتصال هاتفي بالبرنامج عن يومها الدراسي عبر الأونلاين، قائلة: «لما بصحى الصبح الصراحة بقعد على الأونلاين وبنام، ومش بركز خالص، وعامة لما بيبقى الاونلاين الساعة 1 بفوق».

وتابعت: «ماما بتتخانق معايا لما يكون عندي امتحانات»، فقاطعتها مي سليم قائلة: «عشان وقت الامتحانات بيبقى عندنا مذاكرة خصوصا لما يكون عندنا لغة عربية».

وواصلت الطفلة: «مامي مش بتعاقبني بس بتتكلم معايا براحة، ومش عاوزة أبقى زيها أمثل وأغني ، وعاوزة أبقى مصورة، ونص الصور بتاعت مامي أنا اللي بصورها، مش بسمع أغاني مامي».