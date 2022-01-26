فوائد الشبت الرائعة للنساء: يقوي العظام ويمنع الالتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشبت نبات عشبي له أوراق خضراء ورائحة فواحة مع نكهة مميزة ينتمي إلى عائلة الكرفس، فهو لا يستخدم فقط في صنع المخللات أو الأكلات المختلفة، لكنه يستخدم أيضا لأغراض طبية عديدة، وله تاريخ طويل من الاستخدام، حيث استخدمت الناس بذوره وأجزاء منه كدواء، تقدم لك «هن» فوائد الشبت وفق موقع netmeds.

الفوائد الصحية للشبت

ينظم السكر في الدم

وجود مادة «يوجينول» في أوراق الشبت تكسبه خصائص قوية لمكافحة مرض السكري، فهي تلعب دورا كبيرا في التخفيف من مستويات السكر في الدم، وبتناول الشبت الطازج يصبح إنتاج الأنسولين من خلايا البنكرياس نشطا، كما أنه يساعد على تقليل تكسير النشا إلى جلوكوز وبالتالي يمنع ارتفاع السكر المفاجئ لمرضى السكري.

يعزز الهضم

أوراق الشبت تتميز بصفات هضمية ممتازة، حيث تقلل الخاصية المضادة للانتفاخ له من تكوين الغازات وبالتالي تقليل الانتفاخ، وتساعد وفرة الألياف فيه في طرد الفضلات من الجسم وبالتالي فهي علاج قوي للإمساك، بالإضافة إلى ذلك فإن الخاصية المضادة للحموضة فيه تمنع تكون الأحماض الزائدة في المعدة وبالتالي تعتبر لعلاج عسر الهضم والقرحة والتهاب المعدة، وتعزز امتصاص العناصر الغذائية في الجسم بشكل أفضل.

يقوي العظام

تضمن أوراق الشبت نموا سليما للعظام، وذلك بفضل جودة الكالسيوم والحديد وفيتامين (د) والثيامين والريبوفلافين والألياف، مما يساعد في تحقيق نمو سليم للجسم، إضافته إلى النظام الغذائي اليومي يعزز من امتصاص الكالسيوم، ويقلل من فقدان العظام وبالتالي يمنع الأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام.

يمنع الالتهابات

احتوائه على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين سي جعله مستخدم منذ العصور القديمة لمحاربة الجراثيم والبكتيريا حماية الجسم من الالتهابات المختلفة، وبفضل خصائصه القوية المضادة للميكروبات يستخدم لعلاج الجروح وتضميدها، كما أنه مفيد في علاج السعال ونزلات البرد وتقليل الوهن العام والإرهاق وتحسين حيوية الجسم.

علاجات الأرقوفرة

مركبات «الفلافونويد» والفيتامين (ب) فيه تجعله علاجا طبيعيا للأرق، وإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي لا يضفي فقط تأثيرا مهدئا على الدماغ والجسم من خلال تنشيط إفراز الهرمونات والإنزيمات فقط ولكنه أيضا يقلل من مستويات «الكورتيزول» وبالتالي يساعد في تخفيف التوتر وتحسين جودة النوم.

استخدامات أوراق الشبت في الطهي

بفضل رائحته العطرية المنعشة ونكهته الحمضية، تستخدم أوراقه على نطاق واسع في المأكولات الأوروبية والآسيوية، فهو لا يعزز مذاق الأطباق فقط، لكنه يثري الطبق بالعناصر الغذائية المفيدة التي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، يعتبر الشبت الطازج المفروم والمقلي إضافة غنية للسلطات الخضراء، ويمكن استخدامه أيضًا لإعداد الشوربة والصلصات وحتى بذور الشبت تستخدم في الأطباق الحارة.

في هذا الصدد، تقول الدكتور آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، إن الشبت مفيد جدا للصحة العامة وخصوصا البشرة والشعر، حتي أنه يشبه الشعر في شكله، ويحتوي على الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم فيتامين سي و فيتامين (ب)، ويحتوي على نسبه عالية من الحديد والفوليك أسيد، ويعطي نكهه قويه للطعام، بالإضافة إلى أنه يقضي على رائحه الفم الكريهة.