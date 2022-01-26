كوارث كتب الكتاب من دفتر مأذونين توأم: الفرح اتقلب ضرب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسباب غير منطقية لا تخطر على البال، ومن شدة بساطتها لا يتوقع أحد أن تكون سببا في عدم إتمام زيجة معينة، فعلى طاولات كتب الكتاب وقعت العديد من المشاكل التي أعاقت فرح العروسين، وتسبب أهاليهم في إنهاء ارتباطهم في غمضة عين، بين المعازيم والمؤخر والقائمة، وأسباب أخرى متعددة لا تكتب لعمر الزيجة أن تبدأ.

استضافت «الوطن»، المأذونين التوأمين أحمد رفعت ومحمد رفعت، وحكى الثنائي عن كوارث كتب الكتاب وأدت لعدم الزواج فيما يلي بالتفاصيل:

مشاجرة على «قائمة العروس»

حكى أحمد عن مشكلة حدثت بين أهالي العريس والعروسة خلال تواجده لعقد القران، حيث تفاجأ العريس بأن قائمة العروس مكتوبة بمبلغ مالي كبير مختلف عن الذي تم الاتفاق عليه: «والده قالوا متمضيش ووالد العروسة أصر أنه يمضي على القايمة بالرقم اللي مطلوب وكتب الكتاب باظ وكله كان بيضرب في بعضه».

ونصح المأذون أحمد بأن لا بد قبل يوم كتب الكتاب أن يرى العريس قائمة العروس، ويتفق الأهالي على ذلك حتى لا يحدث اختلاف ولا يتم عقد القران وكذلك التعرض لموقف محرج أمام جميع المدعوين، وخاصة أن هذا الأمر يتكرر كثيرا: «لازم قبلها تكون اتكتبت وكله وافق عليها عشان يومها ميتنكدش عليهم».

مشكلة على دعوات حفل الزفاف

فيما حكى محمد عن موقف غريب يوم كتب كتاب وحفل زفاف، حيث تشاجر الأسرتين على دعوات حفل الزفاف: «اتخنقوا على أن أهل العريس جاي من عنده زيادة وأهل العروسة برده جاي من عندها ناس زيادة، فالعروسة اخدت تاكسي ومشيت».

وأِشار محمد وشقيقه أحمد إلى أنهما في هذه المواقف يحاولان التدخل لحل المشكلة ولكن إذا وصل الأمر للضرب والمشاجرات العنيفة ينسحبان بكل هدوء: «يعاني ساعات مبتتحلش فمش بندخل لأن مهما قولنا خلاص مش هيتصالحوا».