موريشيوس.. وجهة مثالية لعطلة رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد جزيرة موريشيوس الساحرة وجهة مثالية لقضاء عطلة رومانسية لا تنسى؛ حيث تشتهر الجزيرة، التي تقع في المحيط الهندي على بعد 2000 كيلومتر تقريبا قبالة سواحل إفريقيا، بسواحلها الرملية البيضاء الممتدة لعدة أميال، وغاباتها الخضراء الكثيفة وقممها البركانية، فيما تحيط بها الشعاب المرجانية، التي أدت لتشكّل بحيرات جميلة.

الشواطئ

تتزين شواطئ موريشيوس الجميلة وجزرها الصغيرة بأشجار النخيل الباسقة ومياهها الصافية، وتضم عددا من المنتجعات الفاخرة، التي توفر أجنحة راقية وفيلات فوق الماء وتضم برك السباحة الأنيقة والحدائق المنسقة وغيرها في خصوصية تامة.

ويزخر الجزء الشمالي من موريشيوس بالشواطئ الحيوية، التي توفر الأنشطة البحرية والرياضات المتنوعة كالتزلج على الماء وركوب الأمواج والإبحار الشراعي والصيد في عمق البحر والطيران المظلي وغيرها. أما الشواطئ الشرقية فهي أقل ازدحاما وتمتاز بإطلالاتها المدهشة على المناطق الطبيعية الخلابة، فيما يشتهر جنوب موريشيوس بالجروف الصخرية الشاهقة على البحر، والتي تتكسر عليها الأمواج في منظر أخّاذ. ويعد الساحل الغربي المكان المثالي لمشاهدة أجمل مناظر غروب الشمس.

ومن أكثر الشواطئ شهرة وإقبالا في موريشيوس كل من جراند باي، ترو او بيش، إل أو سيرف، بيل ماري بلاج، فليك إن فلاك وتامارين باي.

الشلالات

تعدّ قرية شاماريل واحدة من الكنوز المخفية في موريشيوس؛ حيث تقع في الجزء الجنوبي من الجزيرة وتضم منطقة فريدة تتلون تربتها بسبعة ألوان تعرف باسم The Seven Coloured Earth. . ومن الوجهات الهامة في القرية كذلك شلالات شاماريل الواقعة في قلب غابة خضراء؛ حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة في المياه الباردة في تلك البقعة الساحرة.

غوص السكوبا

تضم موريشيوس بعض أجمل الشعاب المرجانية في العالم وأكثرها روعة، ويمكن للزوار عيش تجربة غوص السكوبا لاستكشاف عجائب البحر معا، كالتنوع الكبير في الأسماك الاستوائية والاسفنج وشقائق البحر وحتى حطام السفن من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومن أشهر مواقع الغوص في موريشيوس ذا كاثيدرال، ذا ويل روك وروش زوزو.

المغامرات في الهواء الطلق

تتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة المناسبة لمحبي المغامرات في الهواء الطلق، حيث يمكن للمسافرين اختيار الرحلات البحرية لمشاهدة الدلافين أو المشي في مسارات منتزه بلاك ريفر غورجز القومي لمراقبة الطيور والفصائل المختلفة في مواطنها الطبيعية.

كما يمكن الاستمتاع برحلات قوارب الكاياك إلى الجزر غير المأهولة والتخييم فيها ليلا على الشاطئ. وللراغبين بمزيد من الإثارة، تقدم موريشيوس تجارب الطيران الشراعي وحبال الانزلاق "زيبلاين".

وبوسع محبي الطبيعة زيارة حدائق موريشيوس النباتية (حديقة سير سيووساجور رامجولام النباتية)، التي تعد من أقدم الحدائق في إفريقيا. وبحسب تاريخها المروي، فإن بعض الأشجار في الحديقة زرعت من قبل شخصيات مرموقة مثل نيلسون مانديلا وإنديرا غاندي والأميرة مارجريت.

الجولف

تمثل موريشيوس جنة لعشاق الجولف بفضل ما تحتويه من ملاعب عالمية، ويمكن للزوار الاستمتاع باللعبة مع إطلالات خلابة على الساحل أو الغابات المطيرة المذهلة.

الطعام

تمتاز موريشيوس بتنوع كبير في المأكولات من المطبخ الكريولي والإفريقي والهندي والصيني، ولا تكتمل رحلة إلى الجزيرة دون عشاء رومانسي على الشاطئ وضوء الشموع، ليتلذذ الضيوف بالأطباق والمشروبات الشهية فيما يتناولون الطعام على رمال الشاطئ ويستمتعون بالمناظر الخلابة للمحيط تحت النجوم. ولتجربة السهرات الرائعة في موريشيوس، يمكن اختيار أحد المقاهي والنوادي المختلفة لتجربة الأطباق المحلية والاستمتاع بأضواء المدينة.

العافية

تمثل الجزيرة الوجهة المثالية للراغبين بالتجدد وإنعاش الحواس، فهناك العديد من نوادي السبا، التي تقدم جلسات علاجية في أجواء من الهدوء والسكينة، ليختار الضيوف من بين جلسات تدليك أيورفيدا والعلاجات المستوحاة من البحر وغيرها من الجلسات، التي تستخدم فيها الطقوس التقليدية من موريشيوس.

التسوق

تعتبر مدينة بورت لويس، عاصمة الجزيرة وأكبر مدنها، مركزا ثقافيا ووجهة رائعة لمحبي التسوق؛ حيث يمكن للمسافرين التجول في منطقة "لو كودان" و "وترفرونت" وشراء التذكارات الجميلة، التي تناسب مختلف الأذواق، ومنها تلك التي تحمل رسم طائر الدودو الشهير. ويمكن لزوار سوق فلاك شراء التوابل وشاي الأعشاب والفانيليا، بينما يعدّ سوق "لو كرافت" وجهة مثالية للمشغولات اليدوية.