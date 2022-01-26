ما هو التهاب الغدد العرقية القيحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن التهاب الغدد العرقية القيحي “Hidradenitis suppurativa” هو مرض جلدي مزمن يصيب واحدة من الغدد العرقية، ويحدث في منطقة أو عدة مناطق من الجسم مثل الإبط والمنطقة الإربية والمنطقة الشرجية.

وأضافت الرابطة أنه عند الإصابة بهذا المرض يحدث انسداد للمسام؛ حيث يتعذر خروج المفرزات عبر الجلد، ومن ثم تنشأ رؤوس سوداء ونتوءات حمراء مؤلمة (خرّاج) وتندب.

وأردفت الرابطة أن سبب حدوث هذا المرض غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى خلل بجهاز المناعة أو خلل هرموني أو عوامل وراثية، مشيرة إلى أن بعض العوامل تعزز فرص الإصابة به مثل التدخين والسِمنة والتعرق الشديد والتوتر العصبي والأعباء النفسية والاحتكاك الجسدي بفعل الملابس مثلا.

وأشارت الرابطة إلى أن علاج التهاب الغدد العرقية القيحي يتنوع بين الأدوية كالكورتيزون والجراحة (فتح الخراج) والليزر.