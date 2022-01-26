عندما تأكل البيض كل يوم.. هذا ما يحدث بالفعل لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض من الأطعمة التي يحرص كثير من الأشخاص على تناوله، وذلك لمذاقه اللذيذ واحتوائه على عديد من الفوائد الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت البيض يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقعا "eatthis" و"healthdigest".

- إمداد الجسم بالطاقة والنشاط:

بسبب تركيبته الغذائية واحتوائه على البروتينات وفيتامين ب 12، يمكن أن يكون البيض مصدرًا رائعًا لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط طوال اليوم.

- تقوية جهاز المناعة:

يحتوي أيضا على فيتامينات A و D و E ، وكلها ضرورية للحفاظ على وظيفة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى أنه غني بنسبة عالية من السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل أيضًا كمعزز للمناعة ومحاربة الفيروسات والعدوي.

- دعم صحة الدماغ:

البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي يلعب دورًا مهمًا لدعم بنية الدماغ ووظيفتها، وتعزيز وظائف المخ.

- تقليل الالتهاب:

يحتوي البيض على كمية كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي لا تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب فحسب، بل تقلل أيضًا من الالتهابات في الجسم.

- تعزيز صحة الشعر والبشرة:

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا لكل من البروتين والبيوتين، وكلاهما يعزز نمو الشعر, فضلا عن ذلك، أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلفًا للخلايا ، وبالتالي الحفاظ على بشرة أكثر إشراقا.

- إنقاص الوزن:

نظرا لأنه غني بالمغذيات ومصدر للبروتين والدهون، لذا يساهم استهلاكه في الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.

- خفض الدهون الثلاثية:

يساعد تناول البيض في تقليل الدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون المنتشرة في جسمك وله روابط قوية بأمراض القلب وخطر السكتة الدماغية، وذلك بفضل احتوائه على كمية كبيرة من أوميجا 3.

- بناء العضلات:

يساعد البروتين الموجود في البيض على بناء العضلات والحفاظ عليها ، لذا فهي خيار رائع لمن يعانون من ضعف العضلات.

- الحفاظ على صحة العين:

بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تسمي لوتين وزياكسانثين، لذا يساعد في حماية العين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ومنع التنكس البقعي وأمراض العين الأخرى المرتبطة بالعمر.

- علاج القلق والاكتئاب:

يساهم الكولين الموجود في البيض أيضًا في منح جسمك المواد الخام التي يحتاجها لإنتاج المزيد من الأسيتيل كولين، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في علاج أو تقليل مخاطر كل من الاكتئاب والقلق.