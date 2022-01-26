6 أفكار لاستغلال وقت طفلك خلال إجازة نصف العام.. «علميهم الطبخ»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن إجازة نصف العام، فهي وقت رائع لقضاء وقت أكثر مع الأطفال وتحرص الأمهات على الاستفادة منها قد الإمكان في استغلال وقت الفراغ لتعليم الأطفال مهارات جديدة، لذلك تستعرض لك «هن» أفكار جديدة يمكنك تطبيقها لاستغلال وقت الاجازة وفق موقع lifehack.

أفكار مختلفة لاستغلال وقت الأطفال

الطبخ والخبز

خططي ليوم للطهي أو للخبز مرة واحدة في الأسبوع، وقومي بإشراك أطفاك في هذه العملية من البداية، دعيهم يختارون وصفة يحبونها من بين مجموعة من الوصفات التي لديك مكونات لها، وإذا كان الطفل يستطيع القراءة، دعيه يقرأ من كتاب الوصفات خطوة بخطوة، ساعديهم على العمل من خلال التعليمات، وتجنبي القيام بذلك بنفسك.

الرسم

من أجمل الطرق للتعبير عن إبداعاتهم هو استخدام الألوان، احضري أوراق كبيرة والكثير من الألوان، دعيهم يستخدمون أيديهم وأقدامهم في الرسم لتفريغ الطاقة لديهم، قومي بإعداد منطقة جيدا وحدديها ثم ضعي البلاستيك أو ورق الجرائد مناعا لأى فوضي، وعلميهم كيف تنظفوا ما أفسدوه يعد أن ينتهوا من اللعب.

قومي بإجراء تعديلات على غرفة النوم

من الصعب التخطيط لإعادة ترتيب غرفة أطفالك خلال الفصل الدراسي، ولكن يمكنك القيام بذلك خلال إجازتهم المدرسية، ويمكنك اشراكهم في تغيير ديكور غرفة نومهم وتنشيط أفكار أطفالك للتزيين، تعتبر هذه طريقة رائعة لقضاء يوم أو يومين خلال الاجازة المدرسية، وفق موقع stayathomemum.

يوم قراءة عائلي

القراءة مع العائلة هي واحدة من أفضل الطرق لتشجيع أطفالك على تحسين مهاراتهم في القراءة، فهي ليست إحاطتهم كتب القراءة لتحفيزهم فقط ولكن قراءتها معهم، يمكن أن تساعدهم هذه الطريقة على القراءة أكثر، فالقراءة بصوت عال مهارة مختلفة عن القراءة بهدوء لنفسك.

الاستماع إلى الكتب الصوتية و«البودكاست»

يحب الأطفال كثيرا الاستماع إلى القصص ومن الأسهل على الآباء السماح لهم بالاستماع إلى الكتب الصوتية، فهي تسهل على الأم القيام بالمهمات في المنزل بينما ينشغل الطفل في الاستماع، بالإضافة إلى أنها رائعة في السيارة أثناء رحلة طويلة فهي تعتبر وسيلة للترفيه عن جميع أفراد الأسرة.

إعادة التدوير

إعادة التدوير ليست أمرا رائعا للبيئة فقط، ولكن هناك العديد من الأنشطة الممتعة التي يمكنك القيام بها مع إعادة التدوير، حيث يمكنك اشراكهم في القيام ببعض الأعمال الفنية الإبداعية باستخدام السلع المعاد تدويرها، فكل ما عليك فعله هو الاحتفاظ بالعناصر المختلفة مثل الزجاجات والعلب لاستخدامها في الفنون والحرف اليدوية في المنزل.