طريقة سحرية للاستفادة من شرب المياه.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

شرب المياه بشكل يومي من الأمور الهامة التي ينصح بها جميع الأطباء في كل التخصصات نظرا لأنها تحتوي على فوائد عديدة يحتاجها الجسم، ولكن أيضا من المهم معرفة أفضل طرق لتناولها من خلال الفخار أو القلة كما يطلق عليها.

وتختلف طريقة الاحتفاظ بالمياه للشرب فهناك من يحرص على شراء الزجاجات البلاستيك المعدنية وآخر المصنوعة من الزجاج فيما يفضل الكثير الفخار أو «القلة» والتي تعد من الطرق الصحية ونصح بها الأطباء.

فوائد شرب المياه من القلة أو الفخار

الدكتور محمد عربي أخصائي التغذية العلاجية، شرح لـ «هن»، أن استخدام الفخارأو القلة للاحتفاظ بالمياه بداخله من الأمور الصحية لأنه يحافظ على قلوية المياه: «طبيعة الطين اللي مصنوع منه القلة قلوي فلما بنحط المياه جواها ده بيقلل من حمضية المياه».

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بشرب المياه من القلة أو الفخار كما يطلق عليها، لأنه يعد مصدر آمن كونه لا يتفاعل مع المياه أي لا يسبب ضرر: «وبيحافظ كمان على المعادن الموجودة في المياه يعني بيحمي هرمونات الجسم».

استشاري تغذية: شرب المياه من الفخار مفيدة للكلى

وعلى جانب آخر شرحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، لـ «هن» أن القلة والتي أصبحت متوافرة بأشكال حديثة حاليا وفي العديد من المتاجر، تعمل عملية تقطير المياه وتجعلها باردة أي كأنها عملية تنقية المياه: «وفكرة تنقية أو فلترة المياه تعني أنها تكون نظيفة ومفيدة لكل الجسم وخاصة الكلى».

فوائد أخرى لشرب المياه من القلة

والشرب من مياه الفخار المصنوع من الطين تعمل على تعزيز التمثيل الغذائي وتحتوي على فوائد لمشاكل القولون وعلاج الالتهابات الموجودة بالحلق، كما أنها منعشة وباردة ويمكن الاستغناء عن شرب المياه من الثلاجة.