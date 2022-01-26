دراسة توضح نوع من البهارات يخلصك من دهون البطن.. تعرف عليه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوي جسم الانسان على العديد من أنواع الدهون، التي تتنافس جميعها في درجة الخطورة على الصحة، وتعتبر الدهون الحشوية أكثرهم سمية، لما تحتوي عليه من مواد ضارة، وأجريت دراسة جديدة تساعد في التخلص من دهون البطن خلال أسابيع، وذلك بتناول إحدى البهارات التي لا يخلو منها المطابخ.

تغطي الدهون الحشوية الأعضاء الحيوية وتكون موجودة في التجويف الداخلي للبطن، ولكن تضخ المواد الضارة إلى الجسم، والتي بإمكانها أن تصيب الأشخاص بالنوبات القلبية، ولحسن الحظ، أجريت دراسة من قبل مجموعة من الباحثين على عدد من القوارض التي تتناول غذاء عالي الدهون، والكربوهيدرات لمدة شهرين، وذلك وفقًا لصحيفة «Daily Express» البريطانية.

أجريت الدراسة على القوارض التي تتغذى على نظام غذائي عالي الكربوهيدرات وعالي الدهون لمدة ثمانية أسابيع، وبدأ الباحثون في معرفة استجابات الأوعية الدموية، وأنسجة الجسم المختلفة بعد تناول الهيل بنوعيه الأسود والأخضر، وكشفت النتائج أن «الحبهان» الأسود أدى إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي، وتخلص من دهون البطن عن النوع الآخر.

وفي سياق الدراسة، قالت الدكتورة سماح سليمان استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن «الحبهان» له فوائد كثيرة تدعم الصحة العامة للأفراد، إذ يساعد على رفع نسبة الحرق، وزيادة إدرار البول، وبالتالي يقلل من احتباس الماء داخل الجسم بالإضافة إلى دوره في دعم الجهاز الهضمي «بيقلل مشاكل الجهاز الهضمي».

وتابعت استشاري التغذية إنه يمكن الحصول عليه من خلال تناوله داخل الأطعمة «بنستخدمه بهارات داخل الأكل»، أو تناوله كمشروب، كما يوجد بعض الأدوية والأعشاب التي يدخل بها الهيل الأسود والأخضر يمكن أخذها كمكمل غذائي، ولكن باستشارة الطبيب المختص، ولكن يلزم عدم الإفراط في تناوله حتى لا يسبب ضررًا على المعدة.