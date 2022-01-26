الامارات | سائق يتحرش بطفلة على سلم عقار بالقاهرة.. والكاميرا توثق (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يتحرش بطفلة على سلم عقار بالقاهرة.. والكاميرا توثق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة تحرش رجل بطفلة صغيرة، ما أثار غضب رواد تلك المواقع، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم.

وأظهر الفيديو "استدراج المتحرش طفلة صغيرة إلى أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامستها ، وتبين أنه كان يرتدي بنطالا أسود، ورصدته كاميرات المراقبة في أثناء عملية التحرش، خلالها ترك الفتاة، ولذلك أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها، وصورت السيارة التي استقلها المتحرش.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"،اكتشف الجيران الواقعة بعد رصد مقطع الفيديو عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن المتحرش تمكن من الهروب قبل الإمساك به، وركب السيارة وانطلق.

ولاحقا أكد مصدر أمني أنه تم التوصل إلى هوية صاحب السيارة

وقال ، إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية صاحب السيارة الأجرة والتي تبين أنها باسم سيدة تدعى هبة، وأن تراخيص السيارة استخرجت من وحدة مرور تكلا بمحافظة الجيزة.

وأشار المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف من تحرياتها لمعرفة السائق الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بصاحبة السيارة، حيث إن هناك مخالفات سرعة زائدة.

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