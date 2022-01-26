سلس البراز.. ما الأسباب والعلاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للسلس إن سلس البراز يعني فقدان السيطرة على عملية التبرز، مما يؤدي إلى تسرب البراز من المستقيم بشكل جزئي أو بشكل كامل، مما يسبب حرجا بالغا للمريض.

وأوضحت الجمعية أن سلس البراز له أسباب عدة تتمثل في اضطرابات عضلية (مثل ضعف العضلة العاصرة وضعف عضلات قاع الحوض) وأمراض الأمعاء المزمنة (مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي) واضطرابات عصبية (مثل السكتة الدماغية وخرف الشيخوخة وجراحات الأورام في منطقة الحوض).

وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة سلس البراز من خلال التغذية الصحية الغنية بالألياف الغذائية (مثل الخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة) وممارسة تمارين تقوية عضلات قاع الحوض والتدريب على التحكم في عملية التبرز والتحفيز الكهربائي للعضلة العاصرة.

وكحل أخير يمكن اللجوء إلى الجراحة مثل إصلاح تلف العضلة العاصرة أو تركيب العضلة العاصرة الاصطناعية.