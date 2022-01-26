لماذا يجب عليك وضع هذا النبات بجوار سريك أثناء النوم في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

النباتات تنقي الهواء وتساعدك على التنفس بشكل أفضل، لكن هل تعلم أن لها خصائص أخرى تساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل؟

لماذا النباتات في غرفة النوم؟

لتحسين التنفس بشكل طبيعي، وإزالة المخاط من الممرات الهوائية، وتحسين حالات الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

تؤدي صعوبة النوم إلى انخفاض الإنتاجية ونقص الطاقة وضعف الصحة، ويسبب التوتر والقلق معظم المشكلات المتعلقة بالنوم.

وتظهر العديد من الدراسات أن كونك محاطًا بالطبيعة يساعد على خفض مستوى الكورتيزول وضغط الدم، كما أنه يعزز وظيفة المناعة ويحفز الاسترخاء.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم النباتات بتنقية الهواء عن طريق امتصاص الروائح والعفن التي يمكن أن تؤثر على التنفس وصحة الرئة.

وإذا كان لديك حيوانات أليفة أو أطفال، فتأكد من أن النباتات الموجودة في المنزل غير سامة، ويجب التخلص من النباتات السامة أو الاحتفاظ بها في أماكن يصعب الوصول إليها.

امسح الغبار من أوراق نباتاتك كل أسبوع، سيضمن ذلك أنهم يستطيعون تصفية الهواء بشكل صحيح.

وهناك 10 نباتات أنيقة لغرفة نومك، تطلق الأكسجين في الليل، وتمتص الروائح والسموم من الهواء، وتساعدك على الاسترخاء والراحة خلال الطقس البارد، وهي كالتالي وفقا لموقع "dailyhealthpost".

1. الياسمين

هو نبات كثيف يقلل من القلق، ما يساعد على تهدئتك إلى نوم أعمق وأكثر راحة.

سيساهم الحفاظ على نبات الياسمين في غرفة نومك ليلًا في زيادة اليقظة والإنتاجية أثناء النهار. بالإضافة إلى أنه يتمتع برائحة رقيقة ومنعشة.

2. اللافندر

يحتوي اللافندر على واحدة من أكثر الروائح المعروفة المسببة للنوم، من المعروف أنه يبطئ معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم ومستويات التوتر.

وجدت إحدى الدراسات أنه يقلل من بكاء الأطفال ويساعدهم على النوم، وهذا يقلل بشكل كبير من الضغط على الأم والطفل.

وبالنسبة للنساء، يسهل اللافندر النوم الخفيف ويقلل من حركة العين السريعة أثناء النوم. كما أنه يقلل من الوقت الذي يستغرقه النوم.

3. نبات الأفعى

تعتبر نباتات الثعبان من أسهل النباتات التي يجب الاعتناء بها، يمكن سقايتها كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

مثل معظم النباتات، يتغذى على ثاني أكسيد الكربون في الليل ويحوله إلى أكسجين، ما يؤدي إلى نوم أفضل.

يقوم نبات الأفعى أيضًا بتنظيف السموم الموجودة في الهواء مثل الفورمالديهايد وثلاثي كلورو الإيثيلين والبنزين.

4. الصبار

الصبار نبات رائع يتكاثر بسهولة، مما يعني أن نباتًا واحدًا سينتج عنه عدد كافٍ لملء منزلك.

يؤدي تقطيع الصبار بالطول إلى إطلاق هلام يمكن استخدامه لتخفيف الجروح والحروق الطفيفة ولدغات الحشرات وجفاف الجلد وحروق الشمس.

5. الغردينيا

تملأ أزهار الغردينيا منزلك برائحة جميلة، وهو فعال لعلاج الأرق وقلة النوم، إذ وجدت دراسة حديثة أنه فعال مثل الفاليوم في تخفيف القلق وتعزيز النوم.

تحتاج الغردينيا إلى الكثير من ضوء الشمس الساطع غير المباشر والرعاية المناسبة. قد لا يكون الخيار الأفضل.

6. نبات العنكبوت

يمكنه إزالة ما يصل إلى 90٪ من الفورمالديهايد في هواء منزلك، وهذه المادة الكيميائية هي مادة مسرطنة محتملة وتوجد في معظم المباني.

تشمل المصادر الشائعة للفورمالديهايد المواد اللاصقة والجص والمواد المالئة المستخدمة أثناء البناء.

تمتص نباتات العنكبوت أيضًا الروائح والأبخرة، ما يحسن جودة الهواء بشكل عام لك ولعائلتك.

7. فاليريان

الفاليريان أو الناردين نبات معمر يزهر في الصيف ورائحته حلوة. يتطلب حوالي 6 ساعات من ضوء الشمس الكامل يوميًا.

وإذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فإن استنشاق رائحته سيسرع العملية.

8. زنبق السلام

يُعرف أيضًا باسم spathiphyllum، وهو سهل العناية به، إنه متسامح للغاية بعد فترات من الإهمال والتدلي عندما يحتاج إلى المزيد من الماء.

من خلال قمع الميكروبات المحمولة في الهواء، يساعد زنبق السلام في تخفيف أعراض الحساسية، ما يساعد في تخفيف تهيج الأنف والحلق الجاف الذي يبقيك مستيقظًا طوال الليل.

يزيل هذا النبات أيضًا البنزين وثلاثي كلورو الإيثيلين وسموم الفورمالديهايد من الهواء المنزلي. يمكنها زيادة الرطوبة في الغرفة بنسبة تصل إلى 5٪ بفضل رطوبة أزهارها.