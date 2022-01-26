السجن عامين لبائع اللبان.. أطعمة عادية لكن ممنوعة في هذه الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تختلف اهتمامات الدول بالأطعمة، فهناك الكثير من الدول التي تشتهر بمأكولات معينة، وقد تمنع في دول أخرى.

وفي التقرير نعرض لكم بعض الأطعمة التي ستتفاجأ عندما تعلم أنها ممنوعة في هذه الدول ويصل بهم الأمر إلى اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم تداولها، وذلك كما ورد في موقع "eatthis".

- سمك السلمون المربى في المزارع

وفقًا لصندوق الدفاع البيئي، حظرت دول من بينها نيوزيلندا وأستراليا بيع واستهلاك السلمون الذي يتم تربيته في المزارع، وذلك لأنه يشكل عددًا من المخاوف البيئية، في محاولة منهم للحد من التلوث.

- شكولاتة كيندر

إن حلوى الشوكولاتة هذه محظورة في أمريكا لأنها تحتوي على شيء غير صالح للأكل في مركزها، ما ينتهك لوائح إدارة الغذاء والدواء، وتعتبر من مخاطر الاختناق لأن الأطفال الصغار قد يحاولون عن طريق الخطأ أكل اللعبة الموجودة في وسط الشوكولاتة.

- كافيار البيلوجا

تكلف ما يزيد عن 200 دولار، ولكنه محظور في الولايات المتحدة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ويأتي بيض السمك الغالي الثمن هذا من سمك الحفش بيلوغا، وهو من الأسماك المهددة بالانقراض والتي توجد بشكل أساسي في حوضي بحر قزوين والبحر الأسود، في محاولة للحد من الصيد الجائر، حظرت الولايات المتحدة استيراد كافيار بيلوجا منذ عام 2005.

- اللبان

تشتهر سنغافورة بنظافتها، وعندما يتعلق الأمر بالعلكة التي يتم رميها في الشوارع، فإنهم لا يتهاونون في هذا الأمر، حيث حظرت الدولة مضغ العلكة في عام 1992 في محاولة للحفاظ على الشوارع نظيفة وخالية من البقع، والبائعون الذين يقومون بيبيعه يواجهون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامات تصل إلى 1000 دولار.

-الكاتشب

في عام 2011، قدمت دولة فرنسا إرشادات غذائية جديدة في المدارس والتي تضمنت قيودًا على صلصة الكاتشب، في محاولة للحفاظ على تقاليد الطهي الفرنسية، يُسمح للطلاب فقط بتناول الكاتشب مع البطاطس المقلية، والتي يتم تقديمها مرة واحدة في الأسبوع.

- الحليب الخام

المعروف أيضًا باسم الحليب غير المبستر، كان بيع الحليب الخام غير قانوني عبر خطوط الولاية منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، تنصح كل من الجمعية الطبية الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشدة لتجنب هذا النوع منه، بسبب المخاطر المحتملة للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

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