لو أنت قصيرة.. احذري الوقوع في هذه الأخطاء «بتدمر إطلالتك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقع بعض السيدات في الحيرة الشديدة عند اختيارها للملابس، إذ يختلف تنسيقها وفقًا لمظهر كل فتاة، خاصة الفتيات قصيرات القامة، اللائي يقعن في الكثير من الأخطاء، وحتى لا تفسد إطلالتهن، يقدم موقع «هن» بعض الأخطاء التي يلزم على قصيرات القامة تجنبها.

أخطاء تقع بها قصيرات القامة في الإطلالة

ووفقًا لموقع «Popxo» هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها النساء القصيرات عند ارتدائهن الملابس، نوضحها فيما يلي:

- الملابس ذات القمم الطويلة، إذ تساعد على الظهور بشكل غير متناسق، فهي ليست الخيار الأفضل للفتيات القصيرت.

- احذري ارتداء الأحذية المستديرة، التي تظهر الساقين بشكل قصير مما هما عليه، لذا يفضل اختيار الحذاء المدبب من الأمام، ما يساعد على ظهور الساقين أكثر جمالًا، وطولًا.

- احرصي على عدم ارتداء الحقائب الكبيرة، لأنها ستجذب انتباه من ينظر إليك، وبالتالي ستبدين أقصر وأصغر بجانبها.

- إذا كنت ترغبين في ارتداء الفساتين الطويلة، يلزم عليك إضافة سنتميترات من الكعب إليها حتى تحافظي على إطلالتك أنيقة.

- احرصي على تجنب الملابس التي تحتوي على المطبوعات الكبيرة، بالإضافة إلى عدم ارتداء الكثير من طبقات الملابس، لأن ذلك يجعل مظهرك يبدو أكثر مما هو عليه.

- على الرغم من الانتشار الكبير لبنطلون «البوي فريند» في الآونة الأخيرة، باعتباره من البناطيل المريحة إلا أنه لا يناسب الفتيات القصيرات، لذا يفضل البعد عن الملابس الفضفاضة التي تفسد اطلالتك.

- احرصي على إطلالة ذات ألوان محددة، سيساعدك ذلك على إظهار المزيد من الطول، بالإضافة إلى تجنب ارتداء الملابس التي تحتوي على خطوط عرضية، يمكنك ارتداء المقلمة طوليًا إذ تساعد على حدوث خدعة بصرية لمن ينظر إليك بأنك أكثر طولًا.

- يمكنك ارتداء الأحزمة على الملابس لإبراز الخصر، مع الحرص على ارتداء النوع الرفيع منها، حتى يكون ملائم لإطلالتك.