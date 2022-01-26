الامارات | «عين دبي» توفر تجربة فريدة للاحتفال بيوم الحب

شكرا لقرائتكم خبر عن «عين دبي» توفر تجربة فريدة للاحتفال بيوم الحب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «عين دبي»، تقديم باقة متنوعة من العروض الاحتفالية المميزة بمناسبة يوم الحب، حيث يمكن للأزواج والأصدقاء المقربين في هذا العام الاحتفال بطريقة غير مسبوقة، وتسجيل ذكريات لا تنسى على ارتفاع 250 متراً، بعيداً عن أساليب الاحتفال المكررة مثل العشاء الرومانسي، أو باقات الزهور التي تذبل خلال أسبوع واحد، أو علب الشوكولاتة التقليدية.

وتوفر عين دبي الفرصة للراغبين في منح أحبائهم تجارب احتفالية منقطعة النظير، من خلال تجربة يوم الحب الفاخرة، والتي تتضمن جولةً لمدة 45 دقيقة على متن يخت خاص، للتمتع بالإطلالة البحرية المذهلة مع وجبة خفيفة، قبل إثارة إعجابهم برسالة محبة مخصصة يتم عرضها على هيكل عجلة المشاهدة.

ويمكنكم التوجه إلى عين دبي للتمتع بتجربة تناول طعام خاصة، تشمل جولتي دوران بمدة 38 دقيقة لكل منهما، مع تناول الطعام في المقصورة، من قائمة طعام مكونة من ثلاثة أطباق رئيسة، تتضمن غرافلاكس السلمون المملح مع الشمندر، وشريحة لحم عجل الأنغوس الأسترالي الأسود، وكعكة تشيزكيك نيويورك الشهية.

ويمكن للزوار بدء أمسيتهم الرومانسية في عين دبي لاونج، وقضاء أوقات حافلة بالمتعة في أجواء مريحة.

ويمكن للأزواج الاحتفال مع أصدقائهم المفضلين في مقصورة مشتركة.

وتوفر عين دبي أيضاً أمسية مخصصة للسيدات، تتيح لهن التمتع بمشروب مجاني في اللاونج، والاحتفال على إيقاعات الأنغام الموسيقية التي يقدمها منسق الأغاني دين طوال الأمسية.

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