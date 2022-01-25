أزياء غريبة في أسبوع موضة باريس.. أعاد أشكال الصدر المخروطة وقطعة أنف فريدة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بدأ أسبوع الموضة في باريس، بأزياء غريبة، كانت بدايتها حرص مصمم الأزياء سكياباريلي على إبراز نفسه متفوقًا على الآخرين من خلال اختيار عرض هوت كوتور لربيع وصيف 2022 في بيتي باليه في متحف الفنون الجميلة دي لا فيل دي باريسون يوم الإثنين، بباريس بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

عرض أزياء غريب في أسبوع موضة باريس

قدم بيت الأزياء سكياباريلي تصميمات جريئة، تضمنت هياكل ذهبية متقنة وقطعة أنف مخيفة، فقد صعدت العارضات إلى الدرج في مجموعة من الأطقم المدهشة باللونين الأسود والذهبي التي تتميز بقطع الرأس الباهظة.

ظهرت إحدى الإطلالات الجريئة وكانت عبارة عن فستان أسود متدلي عند الصدر مع طبقة شبكية شفافة على الصدر، بعنوان «عصر الانضباط»، ابتكرها المصمم دانيال روزبيري، الذي تولى منصب المدير الفني للعلامة التجارية في عام 2019.

اقتصرت الألوان الخاصة به للمجموعة على الأسود والأبيض والذهبي فقط، ما جعل القطع أكثر جذبا للانتباه، كما ظهر في صور الموضة التالية:

تعليق مجلة فوج على العرض الغريب

علقت مجلة Vogue العالمية المتخصصة في الموضة والأزياء مؤكدة أن العرض كان بستايل Emo مع لمسة رائعة: «كان هناك تصميمان رائعان في الجمال، دموع مرصعة بالجواهر تتساقط على وجه عارضة أزياء، وقطعة أنف ذهبية شريرة».

وظهرت بعض العارضات مع الشعر الأملس الخلفي بالفساتين القماشية مثالية لإكسسوارات الشعر الشبيهة بالهالة من Roseberry.

أشهر الحاضرين في عرض الأزياء

كان من بين الضيوف المشاهير في العرض كاني ويست وصديقته جوليا فوكس، التي ارتبط بها بعد تركه لـ كيم كاردشيان، فقد انضم مغني الراب، 44 عامًا، إلى حبيبته الممثلة الجديدة، 31 عامًا، حيث التقطوا صورًا وهم يرتدون سترات جلدية مستوحاة من سلسلة أفلام The Matrix.

وارتدى كاني غطاءً آخر للوجه وهو مظهر مفضل مؤخرًا، وأخفى وجهه بالكامل مع ثقوب صغيرة في العين، وارتدى حذاء FourFiveSeconds مع سترة جلدية وبنطلون مع بأحذية عالية الركبة وقفازات.