كارولين عزمي تروي أسرار تعرضها لموقف غريب: «شخص مريض شتمني وعايزة حقي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف صعب تعرضت له الفنانة الشابة كارولين عزمي، من قبل شخص مجهول أثناء قيادتها لسيارتها في أحد الشوارع، صباح اليوم، إذ حاول مضايقتها ومعاكستها، وعندما كشفت له عن تصويرها له، تعدى عليها بالسباب والكلام الجارح، وفق ما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كارولين عزمي تتعرض لمضايقات

ودونت الفنانة الشابة كارولين عزمي عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، موضحة أنها عادة لا تحرص على نشر أي مشكلة أو أزمة شخصية بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما حدث مؤخرًا دعاها للنشر: «مساء الخير اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت بمشكلة تخصني سوشيال ميديا».

وأضافت «كارولين»: «باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل إللي عملته إني بصتله وبصيت قدامي، فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني باستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني، اتفاجئت وهو بيقولي بتصوريني»، ومن ثم تعدى عليها بالألفاظ النابية غير اللائقة.

وسرعان ما انتابت كارولين عزمي حالة من الهلع، إثر ما قام به الرجل المجهول تجاهها: «ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وبدأ يقولي تعالي ورايا، والحقيقة إني مش عارفة أروح وراه فين أو كان عايز يعمل إيه، ولأني اتوترت وخفت ساعتها ماقدرتش أصور 1% من اللي عمله الشخص ده».

كارولين عزمي: أنا عايزة حقي

واختتمت الفنانة الشابة منشورها موضحة أنها تستغيث لاسترداد حقها من ذلك المجهول، قائلة: «أنا اتشتمت واتهنت واتشتمت بأهلي بأقذر الشتايم النهاردة من حد معرفهوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص ده أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومش همه إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي».