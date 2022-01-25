التوقيت المناسب لاستحمام الرضيع بعد الولادة.. «احذري الصابون»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات تحرص على استحمام الرضع عقب الولادة اعتقادًا منهن أنهن ذات روائح غير محببة، ويراودهن شعور أن الطفل ليس على نظافة كافية، وأخريات لا ترغبن في استحمامه بعد الولادة مباشرة خوفًا من الضرر على الرضيع.

تواصل «هن» في التقرير التالي مع أطباء الأطفال لمعرفة التوقيت المناسب لاستحمام الأطفال بعد الولادة.

التوقيت المناسب لاستحمام الرضيع بعد الولادة

قال الدكتور محمد حسين استشاري الأطفال، ورئيس قسم الترصد للأمراض المعدية، إن الطفل يولد برائحة مميزة تكون قريبة من قلوب الأمهات، تساعد على إثارة مشاعر الحب بينهن وبين أطفالهن، أما عن التوقيت المناسب لاستحمام الطفل عقب الولادة، يفضل الانتظار بعد مرور يوم على ولادته حتى لا يفقد المادة التي تكون على جلده وتساعد على التخلص من الالتهابات.

وتابع «حسين» أنه في بعض الحالات التي لا يكون الانتظار في صالحها، من المحتمل أن تكون مسببة للروائح الكريهة وهي عندما يكون الرضيع ملطخًا بالإخراجات، التي ابتلعها خلال تواجده في رحم الأم، نتيجة إصابة الأم بالتهاب الكبد، أو نقص المناعة.

توقيت استحمام الرضيع

أوضح الدكتور مؤمن طه أخصائي الأطفال، أن الرضع يفقدون درجة حرارة أجسامهم بسرعة شديدة، يمكن تحميم الرضيع بعد الولادة بساعتين، ولكن يلزم عدم الإطالة في مدة الاستحمام، وأن تكون المدة من 5 إلى 10 دقائق، مع ضرورة تدفئة الغرفة، وإغلاق النوافذ والأبواب، كما يمكن استحمام الرضيع عند وجود مشبك في السرة.

طريقة استحمام الرضيع في الأشهر الأولى

ونصح أخصائي الأطفال باستحمام الأطفال بماء دافىء فقط، دون استخدام الصابون حتى لا يسبب ضررًا على الطفل، «يستحمى من مرتين إلى ثلاثة في الأسبوع»، أما عن طريقة الاستحمام ممثلة في الخطوات التالية:

- سكب أكواب من الماء الدافئ على الرضيع حتى لا يشعر بالبرودة.

- احرصي على تنظيف الرقبة، الوجه جيدًا بالماء مع الحرص على استخدام أي أنواع الصابون في هذه المرحلة.