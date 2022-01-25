الامارات | مؤرخ سعودي يفاجىء الجميع بتصحيح خطأ تاريخي في نشيد "طلع البدر علينا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤرخ سعودي يفاجىء الجميع بتصحيح خطأ تاريخي في نشيد "طلع البدر علينا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الباحث والمؤرخ التاريخي السعودي، الدكتور تنيضب عواده الفايدي، أن النشيد الإسلامي "طلع البدر علينا" يحتوي على خطأ تاريخي.

وقال الفايدي، في حديثه لصحيفة عكاظ، إن "طلع البدر علينا" نشيد إسلامي محبب للنفس، لكن كونه طلع البدر علينا ويأتي من ثنيات الوداع وهذه جنوب قباء، فهذا خطأ تاريخي.

وتابع: ثنيات الوداع معروفة شمال المدينة المنورة، وهي ملاصقة لجبل سلع الذي أصبح داخلها، والثلاث ثنيات كانت معروفة وكان هناك مسجد يسمى مسجد الثنية، لكن جنوب قباء لا توجد ثنيات نهائيًا.

وواصل المؤرخ التاريخي: "نشيد طلع البدر علينا، روى بأنه ظهر عند رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وليس في هجرته، لأن أول ما ظهر كان في القرن الرابع الهجري، أما في القرن الأول والثاني والثالث لم يذكر نشيد ولكن ذُكر الترحيب بالرسول عند نزوله على ناقته من قباء إلى موقع المسجد النبوي".



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