الامارات | أحمد موسى يبكي على الهواء بعد تعافيه من كورونا: زوجتي كانت تصلي الفجر وتدعو لي (فيديو )

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يبكي على الهواء بعد تعافيه من كورونا: زوجتي كانت تصلي الفجر وتدعو لي (فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكى الإعلامي المصري أحمد موسى على الهواء، موجها الشكر لزوجته بعد تعافيه من فيروس كورونا، قائلا: "كانت نعم الزوجة الصالحة، فكانت تصلي الفجر وتدعو لي، وأنا أسمع الدعاء، ولكم تتركني لحظة، وكنت أخشى على حفيدي ياسين".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد،: كانت أيام صعبة، ولكن الحمد لله، كرم ربنا وفضله، ومنذ آخر ظهور لي على الهواء يوم 15 يناير، شعرت بأعراض برد، واتصلت بوزير التعليم العالي، وأرسل فريقًا، أجروا لي مسحة، وطلعت سلبية، وأكملت الهواء.

وتابع أحمد موسى: "في أثناء وصولي إلى المنزل، شعرت برعشة قوية، وتعاملت على أن الأمر كورونا، وعزلت نفسي، وهو التعامل الصحيح، خاصة أن الحكاية ليست بسيطة".

وأكمل أحمد موسى: "أجريت مسحة جديدة، وظهرت إيجابية، وأشكر القامات الطبية الكبيرة، على الاهتمام والمتابعة، وحصلت على البروتوكول الدوائي، والتزمت بالتعليمات".

وأوضح أحمد موسى، أن اللقاح يمنع مصائب كبيرة، كما يمنع دخول المستشفى، مشيرا إلى أنه حصل على 3 جرعات؛ وهو ما أدى إلى مرور إصابته بسلام.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ 9 مارس 2013، لا يحصل على إجازة، مضيفاً: طوال تاريخي المهني لم أحصل على إجازة طويلة، ولم أشاهد الشارع إلا أمس ظهراً، منذ 15 يناير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news