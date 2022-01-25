الامارات | توفيت والدته فصدرت شهادة الوفاة باسمه.. والشرطة تتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن توفيت والدته فصدرت شهادة الوفاة باسمه.. والشرطة تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، ملابسات تضرر أحد المواطنين خلال إستضافته بإحدى القنوات الفضائية لقيده بالأوراق الرسمية "متوفى"، وعدم تمكنه من إستخراج أوراقه الثبوتية.

بالفحص، تبين ورود إخطار لقطاع الأحوال المدنية بتاريخ 22/2/2019 من مكتب صحة بورسعيد أول بوفاة المواطن المذكور وعقب إكتشافه واقعة الوفاة قام بتحرير محضر بقسم شرطة الشرق ببورسعيد وإثبات أنه على قيد الحياة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار كلٍ من (المُبلغ عن واقعة الوفاة- الطبيب المختص- موظفة الصحة) حيث تم ضبطهم، وبالفحص تبين أنه بذات التاريخ المُثبت به قيد وفاة الشاكى توفيت والدته، وقيام أحد جيران الشاكى بمساعدة الأهلية فـى إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتسليمه صورة ضوئية من "بطاقة الرقم القومى للشاكى، وبلاغ المستشفى بالوفاة" لموظفى مكتب الصحة لإنهاء الإجراءات فإختلط الأمر على موظفة الصحة المختصة بإدخال وقيد البيانات بالمكتب حيث قامت بإثبات واقعة الوفاة بإسم الشاكى على سبيل الخطأ من واقع صورة بطاقته الشخصية المُسلمة لها من بين الأوراق، بالإضافة إلى قيامها بإثبات إسم أحد الأشخاص كان متواجد للإبلاغ عن واقعة وفاة أخرى، كمبلغ عن واقعة الوفاة محل الفحص عن طريق الخطأ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف قيد الوفاة وتم إستخراج بطاقة رقم قومى للشاكى.

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