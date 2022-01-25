لعشاق الشاي باللبن.. احذر أضراره واعرف مدى تأثيره في زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

كثيرون يعشقون الشاي بالحليب، ولا يبدأون يومهم من دونه، لكن رغم أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان، إلا أن الإفراط في تناوله بشكل يومي قد يكون لها تأثيرات عكسية على الصحة العامة.

وفي التقرير نقدم لكم أهم الأضرار الصحية الذي يسببها الإفراط في تناوله، وفقا لما جاء في موقع "thelist".

-الإجهاض

يتسبب الإكثار من تناول الشاي بالحليب للنساء الحوامل إلى عدم انتظام تدفق الدم، ما يؤدي إلى حدوث الإجهاض للجنين.

-الأرق

الشاي غني بالكافيين تمامًا مثل القهوة، ويعتبر الغثيان من أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للشاي بالسكر والحليب.

ويمكن للشاي بالحليب أيضًا أن يؤرق صحتك العقلية لأنه يزيد من التوتر والأرق.

-يتسبب في زيادة الوزن

وفقًا للدراسات التي أجرتها جمعية أبحاث الشاي في الهند، عندما يتم دمج الحليب مع الشاي، تترابط البروتينات الموجودة فيه مع المركبات الموجودة في الشاي المسؤولة عن إنقاص الوزن، وعندما يحدث هذا، يتم تحييد التأثيرات على التمثيل الغذائي الخاص بك، وبالتالي لا تقدم أي فائدة إضافية لأهدافك في إنقاص الوزن.

-الإمساك

الإفراط في تناوله يسبب لك الجفاف، وذلك بسبب المادة الموجودة فيه وهي الثيوفيلين، ما قد يؤدي أيضًا إلى الإمساك المفرط.

-زيادة حب الشباب

الإفراط في تناوله يسبب اختلالًا في المواد الكيميائية للجسم وينتج حرارة شديدة، وهذا يسبب البثور وحب الشباب على الوجه.

-القلق

يسبب تناول الكثير من شاي الحليب إلى خلل في المواد الكيميائية في الدماغ ما يؤدي إلى القلق.

-عدم توازن ضغط الدم

من أخطر الآثار الجانبية لتناول الكثير من الشاي بالحليب أنه يسبب خللاً في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أو يبطئه كثيرًا بسبب خصائصه المهدئة، ويخفض ضغط الدم كثيرًا، وهذا يكون ضارا جدا لجسمك.

-الانتفاخ

إضافة الحليب إلى الشاي يسبب العديد من المخاطر الصحية، لأن الحليب والكافيين يعملان على زيادة إنتاج الغازات، وذلك بسبب مادة الثيوفيلين (الموجودة في الشاي) التي تزعج أنسجة الجهاز الهضمي وتؤدي إلى آلام في المعدة وانزعاج.

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