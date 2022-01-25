روشتة للمتعافين من أوميكرون.. ما تأكله وتشربه لاستعادة قوتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

بعد التعافي من فيروس كورونا وتحديدا متحور أوميكرون الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، يجب عليك تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات لتعزيز مناعتك.

"الخليج 365" يستعرض روشتة للمتعافين من متحور أوميكرون، بالأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها للمساعدة في استعادة الصحة كما كانت، وهي كالتالي وفقا لموقع "timesofindia "

-أطعمة غنية بالزنك

من المهم أن تقوم بتضمين أطعمة مثل القرع والكاجو والحمص والأسماك في نظامك الغذائي لأنها غنية بالمعادن والزنك، وهذه من المغذيات الدقيقة الأساسية التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ليس ذلك فحسب، بل يقال أيضًا إن لها خصائص مضادة للفيروسات، والتي تقلل من فرصة إصابتك بالفيروس مرة أخرى.

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي

إذا نظرنا إلى الفيتامينات والمعادن المختلفة المسؤولة عن نظام مناعة قوي، فإن فيتامين سي هو الأساس، وبالتالي، ينبغي للمرء أن يفكر بعد التعافي في تناول أطعمة مثل الفواكه الليمون والخضروات ذات الأوراق الداكنة والجوافة والكيوي والبروكلي والفراولة والبابايا.

- الأطعمة الغنية بفيتامين د

الأطعمة الغنية بفيتامين (د) تكون مهمة بعد التعافي من متغيرات Covid-19، وبالتالي، يجب على المرء أن يشمل الأطعمة مثل المشروم وصفار البيض واللبن في النظام الغذائي، من المهم أيضًا الجلوس في الشمس لمدة ساعة.

- الأطعمة الغنية بالبروتين

يعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية التي تساعد في إصلاح تلف الخلايا أثناء بناء العضلات، مما يعزز مناعتك بشكل أكبر، ويساعد في شفاء تلف الخلايا الناجم عن فيروس كورونا، لذلك يجب على الأشخاص الذين تعافوا من مرض كوفيد 19 تناول أطعمة مثل البذور والمكسرات والعدس ومنتجات الألبان والدجاج والبيض والأسماك الغنية بالبروتين.

- الأطعمة الطبيعية المضادة للفيروسات

هناك بعض الأطعمة المعروفة باحتوائها على خصائص مضادة للفيروسات ويتم استهلاكها بشكل طبيعي في الشتاء لدرء البرد والسعال، مثل الزنجبيل والفلفل الأسود والقرنفل والثوم من الأطعمة المضادة للفيروسات، ويفضل تناولها على معدة فارغة.

- استهلك المزيد من السوائل

أخيرًا وليس آخرًا، يستهلك فيروس كورونا كل طاقتك وقوتك، وبالتالي من الضروري تناول الأطعمة التي تمد الجسم بالقوة، وتلعب السوائل دورًا مهمًا جدًا في تجديد المعادن والفيتامينات في الجسم وطرد السموم منه.

لذلك يجب على المرء أن يشمل المزيد من السوائل في النظام الغذائي مثل ماء جوز الهند وعصير البرتقال الطازج وأخيراً وشرب الماء بكثرة، عندما تتناول هذه السوائل مع الأطعمة المذكورة أعلاه ستستعيد صحتك أكثر من الأول.

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