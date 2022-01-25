إطلالات اليوم: هيفاء وهبي جريئة.. ودرة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

درة:

أطلت الفنانة درة بجاكيت باللون الأسود ونسقت أسفله تيشرت وبنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هيفاء وهبي:

كما تألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل باللون الذهبي مكشوف عند منطقة البطن ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

إنجي المقدم:

وارتدت الفنانة إنجي المقدم فستانا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

مايا دياب:

ظهرت المطربة مايا دياب بفستان كت باللون الأسود ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

روبي:

وأطلت الفنانة روبي بجاكيت متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا .