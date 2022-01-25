هيفاء وهبي بإطلالة صيفية جريئة: "هي مش بردانة؟".. والفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك من حفلها الأخير في المكسيك، وكانت إطلالتها صيفية جريئة مما تسبب لها في التعرض للكثير من الانتقادات.

وظهرت هيفاء مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، تميز قصته بفتحة على شكل حرف الـv من عند الصدر، مع صيحة الساق الجريئة والظهر المكشوف، بقصة الكت أوت، من توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي.

كما اعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

وتسبب هذا الفستان في تعرضها للكثير من الانتقادات مثل: "هي إزاي مش حاسة بالبرد"، "هو الشتا مجاش عندها"، "هي مش صقعانة"، "هو في المكسيك الجو حر ولا اية".

ونشرت هيفاء وهبي صور من إطلالتها في الحفل وعلقت: "شكرا لكل المحبة اللي استقبلتوني فيها في حفل المكسيك، أما بالنسبة إذا بردانة بحب أقول لهم أن الطقس كثير حلو ودافي والحرارة 27 يعني المكسيك صيف".