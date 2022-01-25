خبيرة تجميل توضح استخدامات الفيلر المتعددة.. بينها إزالة خطوط الرقبة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يشكل استخدام الفيلر للمرأة عنصرًا أساسيًا في عالم التجميل لما يوجد به من فوائد للمرأة للحفاظ علي أناقتها وجالمها الذي تلفت به الانتباه باستمرار، وتوضح إيفي الراوي، خبيرة التجميل بعض استخدامات الفيلر وذلك على النحو التالي:

استخدامات الفيلر

- علاج الخطوط تحت العين بالفيلر.

- إزالة التجاعيد وخطوط الوجه وتحسين مظهرها.

- التخلص من الندب وآثار الجروح.

- إزالة التجاعيد حول العينين.

- فيلر الشفايف لتكبير الشفاه.

- إزالة خطوط الرقبة.

- رفع مستوي تناسق ملامح الوجه.

- تخفيف الخطوط الرفيعة التي قد تظهر في محيط الشفتين أو الأنف.

-الفيلر للوجه النحيف وجعله ممتلئ.

- حقن البكيني بالفيلر.

- حقن الأرداف بالفيلر.

فوائد الفيلر

ومن فوائد الفيلر كما ذكرتها خبيرة التجميل لـ«هٌن»، أنها إحدى الطرق التجميلية التي تساعد على التخلص من التجاعيد المبكرة، وتجميل الشفاه، وإزالة مشاكلها وشد جلد الوجه وتجديد استخدامها.

يعتمد الفيلر الذي يحقن على بعض المواد منها حمض الهيالورونيك، الكولاجين، حمض اللاكتيك، هيدروكسيل، مسحوق إكريليك وغيرها من المواد.

فوائد الفيلر للوجه

بعد سن معين تظهر التجاعيد على الوجه، حيث تنخفض كمية حمض الهيالورونيك المركب، نتيجة لذلك ينخفض التوازن المائي ويصبح الجلد أرق وجافا.

ويعيد الفيلر الوجه المحقون في منطقة المشكلة المستوى الطبيعي لحمض الهيالورونيك، نتيجة لذلك يتم استعادة التوازن المائي، تنعيم التجاعيد ويعود الجلد إلى اللون الصحي مرة اخرى.

قبل حقن الفيلر يقوم الطبيب معرفة العيوب التي يرغب في القضاء عليها، وفي هذه المرحلة من المهم معرفة إذا كان الشخص لديه أي موانع للتصحيح باستخدام هذه المواد.