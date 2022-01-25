الامارات | روسيا تستعد لانجاز لم يفعله أحد قبلها.. «مهمة تاريخية»

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعد لانجاز لم يفعله أحد قبلها.. «مهمة تاريخية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس قسم معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليوني، اليوم عن خطوة تاريخية تعتزم روسيا القيام بها في مجال الفضاء.

وقال زيليوني، إن العلماء الروس يريدون لأول مرة في التاريخ إرسال ثلاث مركبات لكوكب الزُهَرَة في 2029-2034، لنقل عينات من التربة إلى الأرض.

وتابع: «نحن لانفكر فقط في مهمة فينيرا دي، وإنما في برنامج كامل.. تعتبر قصة توصيل عينات من تربة كوكب الزهرة رائعة للغاية باعتبارها المهمة النهائية».

ووفقًا لعرض قدمه زيليوني، من المقرر إجراء ثلاث بعثات في إطار برنامج استكشاف الزهرة الروسي في الأعوام 2029 و2031 و2034.

وبحسب «سبوتنك» ستتوجه في عام 2029، المركبة الفضائية «فينيرا-دي» ذات الوحدات المدارية والهبوطية والتوضيحية إضافة إلى وحدات الغلاف الجوي إلى جارة الأرض، ومن المقرر أن تكون الرحلة الاستكشافية الثانية في عام 2031.

والجدير بالذكر أن «فينيرا-دي» كان مشروعا روسيا أمريكيا مشتركا، لكن وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» أعلنت في وقت سابق، أنها ستنفذه «كمشروع وطني مستقل من دون مشاركة واسعة من التعاون الدولي».

ويتضمن البرنامج الروسي لاستكشاف كوكب الزهرة ثلاث بعثات بين أعوام 2029-2034، وقد تضاف له بعثة عاجلة في عام 2027 للبحث عن علامات الحياة على الكوكب.

ويهدف مشروع «فينيرا-دي» إلى إقامة محطة طويلة الأجل على كوكب الزُهَرَة لدراسة سطح الكوكب وغلافه.

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