أسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح.. بدل ما تشتريها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فطيرة التفاح من الحلويات المختلفة التي تمتاز بالمذاق الرائع والمختلف ويفضل البعض تناولها بعد وجبات الغذائية، خاصة وجبة الغذاء، لذلك نقدم لك أسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، على سي بي سي سفرة.

يقدم الفيديو التالي أسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح

أسهل طريقة لعمل فطيرة التفاح

المكونات

4 أكواب دقيق.

كوب زبدة.

كوب سكر.

باكو بيكنج بودر.

باكو فانيليا

ملعقة صغيرة قرفة.

2 بيضة.

جوز هند.

ماء العجن

حشو فطيرة التفاح

تفاح

نصف كوب سكر.

رشة قرفة.

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب ماء.

خطوات بسيطة لتحضير فطيرة التفاح

في الخطوة الأولى اخلطى مقادير العجينة حتى تحصلى على عجينة تارت متماسكة قليلاً وافرديها فى قاع وجوانب قالب التارت.

في الخطوة التالية خلط السكر مع قطع التفاح على النار ثم إضافة اللبن وتقلب.

في الخطوة الثالثة وضع خليط التفاح على العجينة ورش على الوجه سكر.

ثم بعد ذلك إدخال الفطيرة الفرن حتى تمام النضج وتقديمها.

يمكن تقطيعها إلى مثلثات.

يمكن تقديمها مع مشروبات ساخنة ودافئة.

مقادير عمل فطيرة التفاح

- واحد ونصف كوب زبدة.

- ربع كوب ماء بارد.

- 3 أكواب من الدقيق.

- ربع كوب سكر.

- بيكنج بودر.

- خميرة.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- بيضة.

- 2 ملعقة زيت.

- ملعقة من الفانيلا.

مكونات الحشو

- 6 ثمرات من التفاح.

- نصف كوب سكر.

- 2 ملعقة صغيرة ليمون.

- نصف كوب عين جمل.

- رشة جوز الطيب.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- 2 ملعقة صغيرة قرفة.

- ربع كوب من الماء.

خطوات عمل فطيرة التفاح

توضع القرفة، الدقيق، السكر، البيكنج بودر، الملح، والخميرة في خلاط العجين، مع الحرص على ضربهم جيدًا حتى يصبح خليطًا متجانسًا.

- قومي بإضافة الزيت، الماء، البيض، والفانيلا على الخليط، وتشغيله لمدة 3 دقائق حتى يكون قوامًا متماسكًا.

- غطي العجينة، واتركيها لمدة نصف ساعة، حتى تتشرب بالخميرة ويتضاعف حجمها.

- افردي العجينة بعد تخميرها بشكل دائري في صينية مناسبة، واتركيها ترتاح حتى ترتفع في الصينية.

- ضعي صفار البيض على سطح العجينة، ورش القرفة عليها، ثم قومي بوضع شرائح التفاح بالترتيب عليها، وإضافة الخليط.

- أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وترك فطيرة التفاح لمدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبي.