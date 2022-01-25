إلهام شاهين تدافع عن فيلم «أصحاب ولا أعز»: موجود في مجتمعنا العربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تنته حتى الآن، موجات الانتقادات لفيلم «أصحاب ولا أعز»، بطولة الفنانة منى زكي، والفنان إياد نصار، والتي صاحبت الفيلم منذ بداية عرضه، لينقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لتناول الفليم جانبا وصف بأنه جريء ومنافي للمجتمعات العربية.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، على فيلم «أصحاب ولا أعز» من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المعروض على فضائية قناة النهار.

إلهام شاهين: أداء منى زكي رائع

أشادت إلهام شاهين، بدور منى زكي في الفيلم، ووجهت لها رسالة، قائلة: «بقول لمنى ده أجمل وأنضج دور عاملتيه في حياتك، أدائها رائع، ووصلت كل المعاني وبمنتهى الاحترام، مشوفتش لحظة ممكن المشاهد يتخدش حيائه من منى، في تصرف، ده مفيش لمسة من منى، لابسة فستان محترم جدا».

وشرحت إلهام، أنها تفكر بمنطق فني تماما، وأنه لا يجوز التعميم: «منقدرش نقول إن كل الرجالة المصريين أو اللبنانيين، ممكن يتصرفوا في نفس الموقف بنفس الطريقة»، بحسب قولها.

واستعانت ببعض الأمثلة في الواقع، موضحة: «الأحداث الأخيرة اللي بنسمع عنها كل يوم، الراجل المصري اللي صوّر أخته عريانة، علشان يبتزها علشان تتنازل عن الميراث، هي دي أخلاق المصري؟ اللي وصّل بنت أنها تنتحر عشان اللي زوّرلها فيديو».

فيه رجالة مصريين بيعملوا أوحش من كده

أضافت إلهام شاهين، خلال حديثها مع تامر أمين: «ترفض تصرف إياد نصار في الفيلم ارفضه، لكن متقولش هل الراجل المصري بيعمل كده؟ أه في راجل مصري يعمل أوحش من كده»، كما استعانت بأمثلة أخرى بأن هذه الأحداث تحدث في المجتمع العربي بقولها: «اللي بتعمل شات على فيسبوك مع واحد متعرفوش ولا اتقابلوا، مجرد إنها تتسلى ده موجود، والراجل اللي بيتفرج على صور عريانة، ده موجود في مجتمعاتنا العربية».

فيلم أصحاب ولا أعز ونهر الحب

لفتت إلهام، إلى أحداث فيلم «نهر الحب» بطولة الفنانة فاتن حمامة والفنان عمر الشريف والفنان زكي رستم، قائلة: «فيلم زي نهر الحب هل في مجتمعاتنا العربية إن الست تقول للراجل أنا بحب واحد تاني، وجوزها قالها سافري معاه، عيشوا مع بعض المهم الناس متعرفش، ده زوج مصري، هل وقتها الناس قالت هل الراجل المصري يعمل كده، ولا الست المصرية تحب واحد على جوزها، وتسافر معاه لبنان وتعيش معاه في الأوتيل مع بعض، الفيلم لا يقيّم أبدا من منطق أخلاقي».

واستمرت إلهام شاهين في الدفاع عن فيلم أصحاب ولا أعز، موضحة أنه عرض على نتفليكس، وأن الشخص المشترك في هذه المنصة يعلم جيدا، أنها أمريكية تعرض أفلام تحتوي على كل أنواع القصص: «كل الناس دلوقتي يا شافت يا عايزة تشوف، وهيبقى الأعلى مشاهدة في تاريخ نتفليكس، اللي عامل اشتراك في نتفليكس عارف إنها قناة أمريكية بتعرض أفلام أمريكاني، فيها كل أنواع الإباحيات».

الفيلم رائع وتحية لصناعه

أنهت إلهام حديثها قائلة، إن نوعية فيلم أصحاب ولا أعز، أول نسخة منه كانت إيطالية تحت اسم «perfect strangers»، وبعد ذلك مكسيكي: «في حوالي 7 نسخ أخرى ناجحة، الفيلم رائع وعاوزة أحيي صناعه، هو مباراة في التمثيل وبرافو عليهم كلهم، والمخرج أكتر من رائع، وليس لدي أي تحفظ على الفيلم إطلاقا، في الفيلم هنا بيُحكى عن المثلية، لكن في أفلام شوفناها جابت وناجحة جدا وكبيرة وسافرت مهرجانات عندنا عمارة يعقوبيان، وقطة على نار، والراقصة والسياسي، أفلام كلها عظيمة، وكلها فيها شخصية المثلي».