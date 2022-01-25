20 سنة بتبيع سمك.. «منال» تساند زوجها في تكاليف الحياة: عندنا 3 عيال بنربيهم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

20 عاما قضتهم في العمل داخل سوق السمك بمدينة طنطا، تقف بين الرجال تنادي مثلهم على بضاعتها، تقصد ذلك السوق يوميا على مدار تلك الأعوام الطويلة، تجاهد لكسب المال الحلال، لتوفر من خلاله نفقات أبنائها وجميع احتياجاتهم، من مأكل وملبس وعلاج ومستلزمات التعليم، تساند زوجها في تكلفة المعيشة، لتكن «منال» خير سند لشريك حياتها في الدنيا.

«منال» تكافح بتربية الأبناء وبيع السمك

«منال» أم لثلاثة أبناء، أحدهم فاقد البصر، ويدرس بالفرقة الثالثة في كلية علوم القرآن جامعة الأزهر، تروي في بث مباشر عبر «الوطن»، رحلتها التي بدأت في بيع السمك عند انتظار نجلها بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، لتستكشف السوق، ويكون التروسيكل الذي تبيع عليه بضاعتها، بالقرب من مدرسة ابنها.

تساند زوجها في مشروع الأسماك

حرصت «منال»، على مساندة زوجها والعمل في بيع السمك: «إيد على إيد تساعد، الحياة بقت صعبة وغالية، نزلت الشغل وأنا عندي 20 سنة، وجوزي بيشتغل جزار، وأنا وهو بنساعد بعض، علشان نربي أولادنا التلاتة».

تبيع السيدة الأربعينية، كل أنواع الأسماك، مثل: الماكريل والسردين والبربوني، وتتنقل بالتروسيكل لشراء البضائع وبيعها بأسعار في متناول الجميع، وباتت تمتلك خبرة كبيرة تتمكن من خلالها التفرقة بين أنواع الأسماك المختلفة، لتصبح مصدر ثقة لجميع زبائنها.

خدمة التوصيل إلى المنازل

توفر «منال»، خدمة توصيل طلبات السمك إلى المنازل، بهدف تطوير إمكانياتها وقدراتها، وتوسعة شبكة مريدي بضاعتها، بالإضافة إلى التسهيل على زبائنها: «بسعى طول الوقت اطور من نفسي علشان اقدر افضل في السوق وانافس البائعين في السوق».