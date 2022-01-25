أبراج البنات الدلوعة.. اعرف أستاذة الحنية اللي بتوقعك عشان ترضي غرورها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صفات عديدة تتميز بها الفتيات، لكن يظل «الدلع» من أكثر ما يجذب الرجال، ويلفت أنظارهم إليهن، إلا أن تلك الصفة لا تتمتع بها كل البنات، لذا عندما تتواجد في إحدهن يجعلها متفردة ومتميزة بين قريناتها.

وتستعرض عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عبر «هن»، مجموهة من أبراج «البنات الدلوعة»، اللاتي يتمتعن بقدرة عالية على جذب الآخرين إليها، وبدرجات متفاوتة، بحسب المواليد كل منهن.

أبراج البنات الدلوعة

فيما يلي بالتفاصيل أكثر 6 أبراج تضم «البنات الدلوعة»، بحسب خبيرة الأبراج:

برج الأسد

صاحبة برج الأسد، تحب أن تكون متميزة، وهي ناجحة جدا في أن تكون جذابة، وتستطيع جذب الجنس الآخر إليها، ولا تحب أن يُقال عليها «مسترجلة»، ولديها القدرة على الدلع عندما تريد ذلك.

برج العذراء

صاحبة برج العذراء، تتصف بأنها نرجسية، وأحيانا يكون لديها إصرار على أن تجذب الجنس الآخر إليها، حتى إذا كان هذا الشخص لا يهمها في شيء، لكنها تحب أن ترضي غرورها ونرجسيتها: «عايزة تحس أنها عارفة تسيطر على الشخص، وأنها تحصل على إعجاب الرجال لها».

برج الميزان

صاحبة برج الميزان، شخصية دلوعة بالفطرة، لكن ذلك يعطي عنها انطباعا خاطئا إلى حد ما: «لأن هي الناس بتفتكرها دلوعة، رغم أن هي قوية، وبتتحمل المسؤولية جدا، لكن هي طبيعتها بتوحي بالرقة».

برج العقرب

صاحبة برج العقرب: «امرأة تعرف الكثير والكثير، يعني تعرف كويس أوي هي بتعمل إيه، وإزاي تأثر في الطرف الآخر، وتجذبه إليها».

برج الحوت

صاحبة برج الحوت تتمتع بأنوثة طاغية، ويعرف عنها بأنها «الأنوثة زي ما قال الكتاب، دي بتاعت الدلع كله، وهي تعرف تبقى المرأة اللي بيتخيلها أي رجل، بس أحيانا بتكون مصطنعة ودلوعة جدا، وهي أستاذة في الدلع».