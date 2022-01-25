محمد اسماعيل - القاهرة - كورونا اليوم: 50٪ من المصابين قد يعانون من عرض خطير

كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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50٪ من المصابين قد يعانون من عرض خطير

أظهرت دراسة أجراها علماء من السويد أن حوالي 50 في المائة من المصابين بفيروس كوفيد -19 خلال الموجة الأولى من العدوى في عام 2020 قد يكون لديهم تغيرات طويلة الأمد وحتى دائمة في حاسة الشم لديهم.

للتأكد، أجرى العلماء في معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد، اختبارات شاملة على 100 فرد أصيبوا بكوفيد في الموجة الأولى من العدوى في عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

وأظهرت نتائج الدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة العلماء الآخرين، أنه بعد 18 شهرًا من التعافي من كوفيد، فقد 4 في المائة من الناس حاسة الشم تمامًا.

5 أنواع من الطفح الجلدي يمكن أن تكون أحد أعراض الإصابة بكورونا

في حالة الإصابة بفيروس كورونا لا تقتصر الأعراض على الجهاز التنفسي فقط، ويمكن رؤيتها على أجزاء مختلفة من الجسم وكذلك على شكل طفح جلدي وصداع وآلام في العضلات وغيرها، يمكن أن يساعدك التعرف على جميع العلامات المعتادة وغير المعتادة على اكتشاف الحالة بوضوح، خاصةً في المرضى الذين لا يعانون من أعراض، وفقا لموقع timesofindia.

أعراض مرض كوفيد على الجلد تتمثل في: تورم الأصابع، الأكزيما، البقع أو النتوءات، طفح جلدي بالفم، النخالية الوردية.

الصحة العالمية: إنهاء الموجة الحادة من كورونا ممكن في هذا التوقيت

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه من الممكن وضع حد للمرحلة الحادة من جائحة فيروس كورونا هذا العام، حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كل 12 ثانية بالعالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "يمكننا وضع حد للمرحلة الحادة من الجائحة هذا العام 2022 ويمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية، لكنه حذر من "خطورة أن نفترض أن المتحور "أوميكرون" سيكون المتحور الأخير أو أن الجائحة انتهت" لأن الظروف "مثالية" حاليا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضررا، وفقا لروسيا اليوم.

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