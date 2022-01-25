سيدة خسرت 10 كيلو في 4 أشهر باتباع هذه الحيل.. "متجوعش نفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فقدان الوزن الأمنية التي تكاد الأصعب لدى كثيرين، فتارة يتبعون تمارين رياضية قاسية وأخرى أنظمة غذائية تحرمك من ألذ الأطعمة، وثالثة يلجأون إلى الأدوية أو العمليات الجراحية، وعادة ما يتطلعون لمعرفة نماذج استطاعت فقدان وزانها الزائد.

كافحت السيدة الهندية تيجال باريك، ربة منزل، من أجل العودة إلى وزنها الذي كانت عليه قبل الحمل بعد سنوات من الولادة على الرغم من المحاولات العديدة.

ومع النظام الغذائي الصحيح واتباع روتين تمرين مناسب، فقدت 10 كيلوجرامًا من وزنها في 4 أشهر، وفقا لموقع "timesofindia".

الاسم: تيجال باراس باريك.

المهنة: ربة منزل وأم والآن مدربة يوجا.

العمر: 33.

المدينة: مومباي الهندية

أعلى وزن تم تسجيله: 62 كيلو.

الوزن المفقود: 10 كيلو، والآن أصبح وزنها 52 كيلو.

المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: 4 أشهر.

-نقطة التحول:

تقول تيجال: " أنا أم لطفلين، وفي حملي زاد وزني كثيرًا، وكانت هناك نقطة عندما تجاوز وزني علامة 80 كيلو، وكنت أتمني أن أعود إلى وزني الطبيعي قبل الحمل، وكما انخفض مستوي ثقتي بنفسي، أصبحت شخصية سلبية جدًا، بالإضافة إلى أنني لم أستطيع ارتداء ملابسي المفضلة، وكنت أرغب في ارتداء جميع الفساتين القصيرة التي رأيت الآخرين يرتدونها. لقد دفعني ذلك حقًا إلى إنقاص الوزن".

- النظام الغذائي المتبع:

الإفطار: الشوفان.

الغداء: أرز مع سلطة وكوب من اللبن.

العشاء: تناول كثير من الخضروات المليئة بالألياف على العشاء كل ليلة.

وجبة قبل التمرين: جرعة من القهوة السوداء مع 10 حبات من اللوز والزبيب.

وجبة ما بعد التمرين: الشوفان.

أسرار اللياقة

تقول تايجال: "لم أهمل في نظامي الغذائي أبدًا، وبالنسبة للرغبة الشديدة في تناول السكر، تناولت التمر بدلا منه".

وصفات منخفضة السعرات الحرارية مثل: الشوفان، خضار سوتيه، تساعد في الشعور بالشبع والبقاء ممتلئًا لفترة أطول وتتذوق طعمًا لذيذًا في نفس الوقت.

- اتباع تمرين رياضي

بدأت في المشي لمدة 22 ألف خطوة يوميًا، وقمت أيضًا بأنشطة تسلق السلالم (11 طابقًا)، بالإضافة إلى أن هناك عدد قليل من التمارين الأساسية مثل القفز والقرفصاء والألواح الخشبية والركبتين العاليتين لشد عضلات البطن والساقين.

- أسرار اللياقة البدنية التي كشفت عنها

تقول: "أولا أن النظام الغذائي الجيد يجب أن يُستكمل بالتمرين المناسب، لا يمكنك الالتفات إلى جانب واحد وتوقع النتائج بطريقة سحرية، إذا لم تحصل على نظام غذائي مناسب ومغذٍ، فلن تحصل على الطاقة الكافية لدفع نفسك إلى ممارسة التمارين.

ثانيًا، تجويع نفسك لا يساعدك، لأنه لا يجعلك تفقد الوزن وبدلاً من ذلك يجعلك تشعر بالضعف، لذا من المهم أن تحافظ على رطوبة جسمك، وشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء".

- كيف تبقى متحفزاً لإنقاص الوزن؟

كلما شعرت بالإحباط، كانت تقارن صورها دائمًا بمرحلة قبل الولادة وبصور الآخرين.

- كيف تتأكد من أنني لا أفقد التركيز؟

وأشارت السيدة: "بعد أن رأيت نفسي في أفضل شكل ممكن، لا أستطيع أن أري نفسي غير لائقة مرة أخرى".

وتابعت: "على كل أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن اتباع نظام غذائي جيد يتم التحكم في وجباتهم، وكذلك قضاء 10 دقائق من الوقت للتأمل كل يوم، بهذه الطريقة سيظل عقلك متمركزًا ويسمح لك بالتركيز بشكل أفضل على أهدافك".

- ما أصعب مرحلة مررت بها بسبب زيادة الوزن؟

تشرح تيجال: "زيادة الوزن تجعلك متعبًا للغاية ولديك قدرة منخفضة على التحمل، لكن قد تغير ذلك بشكل جذري الآن، أنا أكثر نشاطًا وأقوم بمسؤولياتي، والأعمال المنزلية، ورعاية طفلين بطريقة أسهل".

- ما التغييرات التي قمت بها في حياتك؟

"ساعدتني كثير من التغييرات التي أجريتها في هذه الرحلة في الوصول إلى ما أنا عليه اليوم، لقد تخلصت من تناول الأطعمة المقلية، والمخبوزات، إضافة إلى تناول أيضًا طعامًا مناسبًا في الوقت المحدد، ولا أتخطى التمارين الرياضية أبدًا ، وبدأت في الاستيقاظ مبكرًا، وتناول المياه للتخلص من السموم بشكل صحيح، وحتى بعد فقدان الوزن، يجب على المرء أن يحافظ على نمط حياة صحي ليظل شابًا وحيويًا".

الدروس المستفادة من فقدان الوزن

- أهمية امتلاك عقل قوي ستساعدك على تحقيق ما تريد.

- التحفيز والإيجابية، سوف ينتقد كثيرين اختياراتك، لكن لا تركز على السلبيات.

- الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وتحدى جسدك.

- التحلي من الصبر.

- التركيز وتحديد الأهداف.

- زيادة الثقة بالنفس، والحصول على بشرة شابة.

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