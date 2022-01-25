احذرهم.. 5 أنواع من الطفح الجلدي قد يكون أحد أعراض الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

الوقاية هي أفضل طريقة للحماية من الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس كورونا، ولكن إذا تعرضت للفيروس وأصبت بعدوى، فإن تحديد الأعراض في أقرب وقت يمكن أن يساعدك على بدء العلاج في الوقت المحدد ومنع الفيروس من الانتشار للآخرين.

في حالة الإصابة بفيروس كورونا لا تقتصر الأعراض على الجهاز التنفسي فقط، ويمكن رؤيتها على أجزاء مختلفة من الجسم وكذلك على شكل طفح جلدي وصداع وآلام في العضلات وغيرها.

ويساعدك التعرف على جميع العلامات المعتادة وغير المعتادة على اكتشاف الحالة بوضوح، خاصةً في المرضى الذين لا يعانون من أعراض، وفقا لموقع timesofindia.

أعراض مرض كوفيد على الجلد

الطفح الجلدي ليس عرضًا أساسيا لـ COVID-19 مثل البرد أو السعال أو فقدان الشم والتذوق، ولكن لا يمكن تجاهله أيضًا، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، فإن 8.8 في المائة من جميع الذين ثبتت إصابتهم من خلال اختبار المسحة في دراسة أجريت على 11544 شخصًا طوروا بعض الأنواع الأخرى من مشاكل الجلد، فيما يلي 5 طرق يمكن أن تظهر بها بشرتك في حالة كوفيد:

تورم الأصابع

أصابع COVID هي نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع القدم، تُعرف حالة الجلد طبياً باسم تورم الأصابع، وهي أكثر شيوعًا خلال الأشهر الباردة، ولكن في حالة الإصابة بفيروس كورونا، فقد تظهر في أي موسم.

بسبب النتوءات، قد تظهر أصابع اليدين والقدمين منتفخة، لكنها لا تسبب تهيجًا، بمرور الوقت، قد يتقشر الجلد العلوي.

الأكزيما

الأكزيما هي حالة التهابية تجعل الجلد يبدو ملتهبًا ومثيرًا للحكة ومتشققًا وخشنًا، يتسبب الطفح الجلدي في الغالب في الحكة ويمكن أن يتطور حتى لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ سابق لهذه الحالة الجلدية.

قد تظهر الإكزيما أثناء العدوى أو بعدها وقد تستمر عادةً لعدة أيام، تؤثر حالة الجلد الشائعة في الغالب على الأجزاء المعرضة لأشعة الشمس مثل الرقبة أو الصدر أو اليدين، لكن في حالة الإصابة بفيروس كورونا السبب غير معروف.

البقع أو النتوءات

البقع هي نوع من الطفح الجلدي الذي يظهر فجأة وعلى مدى بضع ساعات، هي نتوءات حمراء ومثيرة للحكة تنجم عن تفاعل الجلد.

تتفاوت النتوءات في الحجم وتأتي وتذهب من وقت لآخر عند الإصابة بأي نوع من العدوى، يمكن أن تكون مثيرة للحكة ويمكن أن تظهر في جزء من الجسم، بما في ذلك الفخذين والظهر والوجه، وفقًا للباحثين، تظهر حالة الجلد هذه في وقت مبكر جدًا من الإصابة ويمكن أن تستمر لفترة طويلة، إذا استمرت الكدمات في الظهور لأكثر من ستة أسابيع، فإن حالة الجلد تعتبر مزمنة.

طفح جلدي بالفم

الطفح الجلدي في الفم، المعروف أيضًا باسم Enanthem ، هو علامة أخرى على كوفيد، يظهر هذا النوع من الطفح الجلدي في الشفاه، مما يجعل الفم جافًا ومتقشرًا، في بعض الحالات، قد تشعر بألم في الشفاه، يمكن أن ينتفخ الفم من الداخل مما يؤدي إلى صعوبة في الأكل والكلام، وفقًا لدراسة إسبانية، تظهر علامة الطفح الجلدي في أي مكان من يومين قبل ظهور أعراض COVID الأخرى إلى 24 يومًا بعد ذلك، ومع ذلك، لا يمكن قول شيء بيقين مطلق لأن كل مريض يعاني من أعراض مختلفة.

النخالية الوردية

النخالية الوردية (PR) هي طفح جلدي حميد يبدأ عادة على شكل بقعة دائرية أو بيضاوية كبيرة على صدرك أو بطنك أو ظهرك، يمكن أن يصل عرض الرقعة الدائرية المعروفة باسم البقعة الأولية إلى 4 بوصات، غالبًا ما تحدث هذه الأنواع من البقع بسبب عدوى فيروسية، غالبًا بين الأطفال والشباب، تنتشر البقع بشكل واسع، مع الحد الأدنى من الحكة، وطفح جلدي على البطن، وأعلى الظهر، والساقين، وأعلى الذراعين، قد تظهر بعد 4-5 أيام من ظهور الأعراض وتستمر في الظهور لفترة من الوقت.

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