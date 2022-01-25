إليك.. ما الذي يسبب ظهور حب الشباب على الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حب الشباب من أكثر أمراض الجلد الذي يعاني منه الكثيرون، ويمكن أن يظهر على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الصدر، وهناك العديد من الأسباب وراء ذلك، والتي نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "medicalnewstoday".

- التقلبات الهرمونية:

تلعب التقلبات الهرمونية دورًا في إصابة النساء بحب الشباب على الثدي أو بالقرب منه خلال فترة الحيض.

- الأطعمة السكرية:

تسبب الأطعمة السكرية ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب على الصدر، لذا، يجب التقليل من استهلاكها.

- الجفاف:

عندما يصاب الشخص بالجفاف، تزداد احتمالية أن تصبح بشرته جافة ومتقشرة، ما يجعلها بيئة مثالية لحب الشباب. لذا يوصي بالحصول على كمية كافية من الماء والسوائل يوميا.

- منظفات الغسيل:

تساهم بعض منظفات الغسيل، خاصة تلك التي تحتوي على أصباغ وعطور في انتشار حب الشباب على الصدر.

- جفاف الجلد والتعرض للشمس:

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تفاقم حب الشباب على الصدر، وذلك لأن الجسم يبدأ في إنتاج المزيد من الزيت للمساعدة في ترطيب البشرة.

- المرطبات الدهنية:

يمكن أن تكون المرطبات مفيدة جدًا في محاربة الجلد الجاف المتشقق، بينما بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تتسبب في ظهور البثور على الصدر.